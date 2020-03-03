不化妝的防疫期… 日系指彩198色天天換擦可擦上大半年
新冠肺炎疫情持續延燒，在防疫優先的前提下，幾乎每個人都是口罩戴好戴滿，能夠特別妝點的部位，除了眼妝外，「塗指甲油」也是另一種展現時尚風格的方式。
日系指彩品牌NAIL HOLIC今年春季推出多達198色，讓人宛如配戴不同飾品般，享受隨心所欲，變化指尖色彩的樂趣。就算天天換擦不同色，半年都還擦不完。
NAIL HOLIC本季指彩共有繽紛流行色、基底調理指甲油，以及護色頂層指甲油，還有指緣修護乳、指緣油、滋潤保養去光水等周邊品項。
繽紛流行色更是令人目不暇給，包括：熱情俏貴婦、清澈湖水映、可愛棉花糖、成熟銀河系、優雅女人味、個性女人味、繽紛辛香料，以及百搭裸色系、魅惑酷女人、繽紛好朝氣、經典人人愛、溫馨暖大地、透亮純果汁、透明耀珠光、魅惑耀寶石、溫暖舒適圈、浪漫輕甜粉，還有極光歐若拉、冰沁糖霜、派對亮片、粉雪輕甜、藝術彩繪，甚至還有能夠呈現皮草般獨特質感的奢華皮草指甲油，售價99~119元。
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