不化妝的防疫期… 日系指彩198色天天換擦可擦上大半年

新冠肺炎疫情持續延燒，在防疫優先的前提下，幾乎每個人都是口罩戴好戴滿，能夠特別妝點的部位，除了眼妝外，「塗指甲油」也是另一種展現時尚風格的方式。

日系指彩品牌NAIL HOLIC今年春季推出多達198色，讓人宛如配戴不同飾品般，享受隨心所欲，變化指尖色彩的樂趣。就算天天換擦不同色，半年都還擦不完。

NAIL HOLIC本季指彩共有繽紛流行色、基底調理指甲油，以及護色頂層指甲油，還有指緣修護乳、指緣油、滋潤保養去光水等周邊品項。