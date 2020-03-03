緊守防疫戰線 繽紛柔珠乾洗手在媽咪寶貝界超人氣

為了鼓勵寶貝勤洗手，讓不少媽咪傷透腦筋。保養品牌Fées法緻人氣商品「柔珠乾洗手凝露」因裡頭特別添加含保養成分的繽紛柔珠，視覺效果吸睛，成為不少媽咪的心頭好。

Fées法緻自即日起於全台專櫃推出防疫限定潔手保養優惠活動，除了柔珠乾洗手凝露300ml限量特價880元外，還有品牌會員專屬買大送小優惠，購買柔珠乾洗手凝露300ml乙瓶即贈同商品50ml乙瓶（每人限三組）。

Fées法緻另還有其它手部清潔商品，像是「柔護潔手慕絲」直接就可以擠出綿密泡沫，省去媽咪搓泡時間，方便鼓勵寶貝們勤於洗手，還有著清新的棉花香，自即日起並推出柔護潔手慕絲任選三瓶即贈寶寶潔衣凝露250ml乙瓶的優惠活動。

此外，有鑑於防疫期間配戴口罩、頻繁使用消毒類產品後容易造成肌膚不適，Fées法緻建議可在容易缺水的兩頰薄塗一層脂質舒緩修復霜，舒緩乾燥摩擦造成的不適，保護並強化肌膚抵禦外來刺激的能力。另以脂質舒緩修復乳替代護手霜，改善乾荒粗糙，睡前則再使用脂質舒緩修復霜護手，讓一整天不斷接觸酒精和各種清潔劑的肌膚獲得豐富的滋養，預防乾燥引起的乾燥白紋、脫屑反覆發生。

除了細心提醒「抗菌潔手+防乾癢護手」外，Fées法緻也提供受疫情影響、出門心慌慌的媽咪，提供全台20個專櫃即日起至3月31日比照官網滿千免運，電洽專櫃訂購商品，消費總金額滿1,000元，即可享免費宅配至單一指定地點乙次，但不適用於專櫃現場結帳顧客。