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麗晶精品加入新生力軍 ISSEY MIYAKE旗下三品牌進駐

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
本季ISSEY MIYAKE MEN發表了靈感源於花卉。 圖／麗晶精品提供
本季ISSEY MIYAKE MEN發表了靈感源於花卉。 圖／麗晶精品提供

有「全國精品首府」美名的麗晶精品，自即日起至3月15日集結館內上百款的璀璨珠寶、時尚華服、星級美饌與精品級伴手禮推出「春饗」購物活動，同時還將於3月17日迎來日本殿堂級時裝「三宅一生ISSEY MIYAKE」旗下ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、HaaT三大品牌。

三宅一生ISSEY MIYAKE並將於3月12日至4月14日進行ISSEY MIYAKE 「Air 風動飄彿系列」展覽。

此外，配合「春饗」購物節，麗晶精品也備妥多款滿額贈禮，單日消費滿2萬元（含）以上，即可兌換限量晶華鳳梨澄沙奶黃（四入裝）乙盒；單日消費滿5萬元（含） 以上，可兌換限量BVLGARI玫瑰金漾女性乳液200ml乙個；單日消費滿10萬元（含） 以上，可兌換限量晶華栢麗廳平日下午茶四人劵乙份；單日消費滿15萬元（含） 以上，可兌換限量BVLGARI玫瑰金漾女性淡香精50ml乙個；單日消費滿30萬元（含） 以上，可兌換限量HARRY WINSTON絲巾乙個。

另，麗晶精品的「春饗」購物節亦推出不少美食饗宴。像是米其林一星新創餐廳IMPROMPTU BY PAUL LEE，翻玩各式料理食材，提供道道意想不到的板前饗宴；保留江戶前傳統壽司精髓的高CP值日式板前無菜單料理-初魚鮨，以職人傳統刀工將每日新鮮食材變化出各式美味；CAVIAR HOUSE & PRUNIER魚子醬1月中成立全台獨家專賣店後，陸續推出多樣化的頂級魚子醬套餐；北海道人氣排隊鬆餅椿TSUBAKI SALON，呼應季節推出每日限量的草莓鬆餅。

除了享用美味的星級料理外，麗晶精品亦有多種精緻伴手禮選擇，像是榮獲德國iF Gold Award並廣受日客喜愛的台灣伴手禮CHARM VILLA金魚茶包推出粉嫩可愛的巧園禮盒；百年餅店舊振南則推出互動性的漢餅手作體驗及迷你下午茶組合；JEAN-PAUL HEVIN特別組合出法式甜心10入綜合馬卡龍禮盒；貴婦級甜點LADY M則獻上充滿夢幻感櫻花莓果千層蛋糕，洋溢著花香與草莓的甜美氣息；台畜精品肉舖ROU by T-HAM推出台畜經典台灣味禮盒。

ISSEY MIYAKE新裝總是讓人感到無窮的新穎創意。 圖／麗晶精品提供
ISSEY MIYAKE新裝總是讓人感到無窮的新穎創意。 圖／麗晶精品提供
HaaT融合傳統工藝與無限創意，重現熱帶天堂。 圖／麗晶精品提供
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伴手禮 下午茶

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