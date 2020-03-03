巴黎時裝周／Stella McCartney挺大自然 動物幽默登台
設計師Stella McCartney的秀，揭開了巴黎2020秋冬時裝周3月2日的序幕。延續一直以來自由精神，本季作品保有一貫現代都會感，但大量從裁片延伸出的長繫帶與垂墜的布料，為整個系列勾勒出舒適流暢的線條。包括好萊塢女星Shailene Woodley、法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、超模富永愛也都到場看秀。長期以來注重環保的Stella McCartney，自2001年以來品牌就全面不使用皮革、羽毛、皮草等動物材質，本季走秀更派出兔子、乳牛、鱷魚等動物登上秀場為動物發聲，頗為搞笑的橋段讓整體因疫情嚴峻的氣氛輕鬆不少。
服裝整體延續她所擅長的都會風格，並大量容物大自然元素，包括由礦石、粘土、細沙、木炭、胡桃木和海軍藍等組成的大地色調。從男性西裝延伸出的經典仍然是主軸，但大量垂墜的綁帶、寬鬆睡衣或中東式寬鬆長袍Kaftan的元素，垂墜的長袖長度覆蓋著雙手，隨著模特兒的台步搖曳，呈現一種無拘束的舒適感。而本季更用上裝飾藝術插畫家Erté未曾被使用過的典藏圖案，包括「旋轉鎖」、「星爆」和「水母」等插畫作品以印花或刺繡的方式裝飾，為都會女性的衣櫥增添成熟的童趣。
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