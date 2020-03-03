巴黎時裝周／ Kanye West六歲女兒登台饒舌 太可愛！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
六歲的North West唱到欲罷不能，肯伊威斯特流露父親的驕傲表情。圖／取自IG @kimkardashian
六歲的North West唱到欲罷不能，肯伊威斯特流露父親的驕傲表情。圖／取自IG @kimkardashian

巴黎時裝周原訂當地時間3月2日下午要走的秀，其中包括台灣設計師品牌夏姿陳，許多都因為疫情取消。不過由藝人肯伊威斯特（Kanye West）主理的Yeezy，雖然不在官方行程上，仍照計劃於當天發表第八季作品，並選擇在通風良好的戶外舉辦。走秀尾聲他和金卡戴珊（Kim Kardashian）的六歲女兒North West驚喜登台獻唱，秀了一段兒童饒舌，活潑可愛的表現大為轟動，他上台謝幕時更流露出身為父親驕傲的神情。

Yeezy本季服裝延續品牌特色的運動風和大地色系，大量中空的兩截式服裝和鋪棉羽絨服飾。鞋款仍是重點，包括多款拖鞋、涼鞋、短筒靴運用他們家族喜愛的毛絨絨材質。小North West上台時也和特兒以及媽媽一樣都編了超長的辮子，而且唱到欲罷不能，連爸爸肯伊威斯特上台完成謝幕都還停不下來。

肯伊威斯特品牌Yeezy第八季在巴黎時裝周發表。圖／取自IG @kimkardashian
肯伊威斯特品牌Yeezy第八季在巴黎時裝周發表。圖／取自IG @kimkardashian
肯伊威斯特與女兒North West出席秀後派對。圖／取自IG @kimkardashian
肯伊威斯特與女兒North West出席秀後派對。圖／取自IG @kimkardashian
肯伊威斯特發表服裝，女兒North West登台饒舌，外媒大為轟動。圖／取自IG @entertainmenttonight
肯伊威斯特發表服裝，女兒North West登台饒舌，外媒大為轟動。圖／取自IG @entertainmenttonight
六歲的North West為肯伊威斯特品牌Yeezy第八季發表登台獻唱。圖／取自IG @kimkardashian
六歲的North West為肯伊威斯特品牌Yeezy第八季發表登台獻唱。圖／取自IG @kimkardashian
六歲的North West唱到欲罷不能，肯伊威斯特流露父親的驕傲表情。圖／取自IG @kimkardashian
六歲的North West唱到欲罷不能，肯伊威斯特流露父親的驕傲表情。圖／取自IG @kimkardashian

品牌 夏姿 疫情

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