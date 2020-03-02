手殘族捲髮神器 ghd oracle雙管電棒搞定造型省時一半

市面上很多電捲棒都訴求「超簡單」、「手殘也能用」，但實際使用時，還是常讓人覺得與造型師弄出來的樣子就是差了那麼一點。英國美髮科技品牌ghd繼去年推出超方便的順髮神器ghd glide電子梳之後，今年再替喜歡變換捲髮造型的消費者推出了革命性設計的「ghd oracle雙管電棒」，只要放入頭髮輕輕一滑，不需捲動電棒就能變出多種捲髮造型，實在是太神奇！

ghd oracle雙管電棒搭載突破性獨家專利Curl-zone冷熱循環科技，擁有上凸下凹獨特U型嵌合設計，透過185度最佳造型溫度與冷卻區設計，運用「熱塑型、冷定型」原理，只要輕輕一滑，塑捲的同時就能完成冷卻定型。搭配不同的分區方式、高低角度、滑動速度變化，即可輕鬆創造多種捲度紋理，185度恆溫不但不會破壞髮質髮色，更可以提升光澤、延長捲度持久性，搭配造型品效果還能更加延長，不僅適用於所有髮質髮況，長短髮也都能駕馭。