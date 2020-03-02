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手殘族捲髮神器 ghd oracle雙管電棒搞定造型省時一半

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
新一代塑捲神器ghd oracle雙管電棒全新登場，一支輕鬆創造多種捲度紋理。圖／歐娜國際提供
新一代塑捲神器ghd oracle雙管電棒全新登場，一支輕鬆創造多種捲度紋理。圖／歐娜國際提供

市面上很多電捲棒都訴求「超簡單」、「手殘也能用」，但實際使用時，還是常讓人覺得與造型師弄出來的樣子就是差了那麼一點。英國美髮科技品牌ghd繼去年推出超方便的順髮神器ghd glide電子梳之後，今年再替喜歡變換捲髮造型的消費者推出了革命性設計的「ghd oracle雙管電棒」，只要放入頭髮輕輕一滑，不需捲動電棒就能變出多種捲髮造型，實在是太神奇！

ghd oracle雙管電棒搭載突破性獨家專利Curl-zone冷熱循環科技，擁有上凸下凹獨特U型嵌合設計，透過185度最佳造型溫度與冷卻區設計，運用「熱塑型、冷定型」原理，只要輕輕一滑，塑捲的同時就能完成冷卻定型。搭配不同的分區方式、高低角度、滑動速度變化，即可輕鬆創造多種捲度紋理，185度恆溫不但不會破壞髮質髮色，更可以提升光澤、延長捲度持久性，搭配造型品效果還能更加延長，不僅適用於所有髮質髮況，長短髮也都能駕馭。

使用時只要分區抓取寬度2公分、厚度約1公分的髮束，放置在電棒的開口，輕輕合起，讓髮束從髮根往髮尾方向滑過U型浮動面板，捲度立即成型，不論是臉頰兩側、後腦勺或是頂部區域的頭髮都可使用，慵懶的海灘波紋或是氣質的名媛大波浪皆可輕鬆搞定，讓夾捲頭髮就像夾直一樣輕鬆好上手。連專業髮型師都表示，「造型時間比用傳統電棒至少省下一半」。

ghd oracle雙管電棒，建議售價12,000元，可於百貨STARBRANDS專櫃體驗和購買。圖／歐娜國際提供
ghd oracle雙管電棒，建議售價12,000元，可於百貨STARBRANDS專櫃體驗和購買。圖／歐娜國際提供
ghd oracle雙管電棒由四片陶瓷面板組成的U型浮動面板，擁有獨特上凸下凹嵌合設計。圖／歐娜國際提供
ghd oracle雙管電棒由四片陶瓷面板組成的U型浮動面板，擁有獨特上凸下凹嵌合設計。圖／歐娜國際提供

髮型

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