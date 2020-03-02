15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3／31熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年的營業時光。粉絲得知後，紛紛留言表示「太傷心了」、「捨不得」

鄰近台北仁愛圓環的廊香，主要提供希臘、地中海風格的菜色，包括義大利麵、燉飯還有義式甜點，不只菜單上的餐點，還有無菜單的消費型態，中午亦有提供商業午餐可供選擇。過去廊香曾被yahoo奇摩評選為仁愛圓環商圈十大創意美食，在網路上也有不少部落客分享食記。目前廊香臉書累積有超過5,000個讚，google地圖上也有超過400則評論，平均分數為4.3分。