15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3／31熄燈
創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年的營業時光。粉絲得知後，紛紛留言表示「太傷心了」、「捨不得」
鄰近台北仁愛圓環的廊香，主要提供希臘、地中海風格的菜色，包括義大利麵、燉飯還有義式甜點，不只菜單上的餐點，還有無菜單的消費型態，中午亦有提供商業午餐可供選擇。過去廊香曾被yahoo奇摩評選為仁愛圓環商圈十大創意美食，在網路上也有不少部落客分享食記。目前廊香臉書累積有超過5,000個讚，google地圖上也有超過400則評論，平均分數為4.3分。
廊香在3月2日發表「即將消失的老店～廊香歇業公告」，預告將在3月31日劃下休止符（閉店時間可能提前），並且表示「謝謝大家多年的照顧，我們要退隱江湖了，漂亮的轉身，放任自己開始另一種任性又隨性生活」。而公告一出，引起許多粉絲表達不捨，表示「感謝你們提供美味的餐點跟很棒的環境及滿滿的人情味！」、「好傷心，我的愛店」、「莫名的也認識了10幾年了，好不捨啊」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言