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冠軍麵包聯手甜點名店 夜市巷弄裡的隱藏彩蛋

聯合報 / 記者楊偉成／台北即時報導
冠軍麵包師陳耀訓聯手甜點名店珠寶盒，滿足來客的挑剔味蕾。圖／森3提供
冠軍麵包師陳耀訓聯手甜點名店珠寶盒，滿足來客的挑剔味蕾。圖／森3提供

城市人的步調緊湊，郊區小旅行、咖啡店打卡、朝聖演唱會等行動是不少人慣常放鬆自己的必要手段。去年初夏問世的實驗性空間「森3 SUN SUN MUSEUM」，瞄準生活風格領域的市場潛力，在熱鬧的遼寧夜市巷弄內，致力讓消費者對於理想生活的實踐具體化，一場結合糕點職人、民藝選物、音樂編輯、山屋書店和主題攝影展的豐富活動「森365」於二月底正式起跑。

你多久沒有好好體驗周遭的美好？森365扣緊這個提問，找來世界麵包大賽冠軍、近年席捲美食圈的陳耀訓，打造了獨家限定特製山型吐司，異於市面常見的方正角型，口感上更加細緻鬆軟，搭配特選（無鹽）奶油與（台灣）紅豆、地瓜泥，是造訪此處不可錯過的名物。而早憑藉美味甜點稱霸一方、用料嚴謹講究的「珠寶盒法式點心坊」，則配合主題企劃端出肉桂捲、香草焦糖布蕾、巧克力麵包等多達七款的品項，要滿足你挑剔的味蕾。咖啡飲品原本就是森3的強項，現場供應多款從淺焙到深焙的專屬配方豆，作為糕點的最佳良伴。

餐飲亮點之外，其他的內容企劃同樣有看頭，圍繞空間的美景照片出自近年棲居山林的攝影師陳敏佳之手，包含北極圈、美洲沙漠還有被白雪壟罩的台灣山脈。知名選物店「溫事」主理人米力則在入口處打造私人食器棚，不同材質形狀與視覺風格，傳遞重視器皿的生活姿態。資深出版人李惠貞則構築了一間隱密的山屋書店，嚴選她關注的閱讀領域，舉凡電影《異星入境》原著小說《妳一生的預言》、日本導演是枝裕和散文集《宛如走路的速度》、自然寫作者羅伯特麥克法倫的《心向群山》等著作都在選書之列，喜愛跨領域閱讀的人在此必有收穫。來訪也別忘了留心背景音樂，全由樂評人陳德政以「耳裡的森林」為核心篩選，期待來客體驗一場難忘的小森時光。

►活動資訊

日期：即日起至2020年6月7日

時間：11:00－19:00（最後入場時間18:30，週一休館）

地點：森3 SUN SUN MUSEUM（台北市龍江路45巷18號1樓）

票價：300元／張（憑票可兌換一杯飲品，詳情請洽現場工作人員）

資深出版人李惠貞在空間盡頭構築了一間隱密書店。圖／森3提供
資深出版人李惠貞在空間盡頭構築了一間隱密書店。圖／森3提供
知名選物店「溫事」主理人米力在現場打造私人食器棚。圖／森3提供
知名選物店「溫事」主理人米力在現場打造私人食器棚。圖／森3提供
陳耀訓為本次活動特別研發口感鬆軟的山型吐司。圖／森3提供
陳耀訓為本次活動特別研發口感鬆軟的山型吐司。圖／森3提供
陳耀訓特製山型吐司現場搭配無鹽奶油、金山黃金地瓜及萬丹紅豆泥，味覺層次豐富。圖／森3提供
陳耀訓特製山型吐司現場搭配無鹽奶油、金山黃金地瓜及萬丹紅豆泥，味覺層次豐富。圖／森3提供
攝影師陳敏佳近年棲居山林，此為他在新北金山打造的工寮。圖／陳敏佳提供
攝影師陳敏佳近年棲居山林，此為他在新北金山打造的工寮。圖／陳敏佳提供
由平面設計師葉忠宜統籌的森365活動主視覺。圖／森3提供
由平面設計師葉忠宜統籌的森365活動主視覺。圖／森3提供

攝影 咖啡 甜點

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