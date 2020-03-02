巴黎時裝周／機車包問世20年 放大尺寸改版再出發

巴黎時裝周昨日上演了一場「末日浩劫啟示錄」，由BALENCIAGA指導、演出，淹水的秀場配上詭譎的投影效果，震撼度十足。

之前BALENCIAGA曾推出公益T恤協助澳洲森林大火災害復原，也許正是因此更深刻體會全球氣候、環境問題的衝擊，創意總監Demna Gvasalia選擇用時裝秀呈現出大自然反撲的現象。模特兒踏著水出場，讓人聯想起全球暖化、海平面上升的情況，暴雨、烏雲、海潮等景色在頭頂上的螢幕輪番播出，搭配不停變換的各色聲光，打造完美的實景臨場感。

本季Demna Gvasalia探討許多類別的制服意義，像是宗教服飾、球員衣、賽車服等，一系列黑色主題的長袍、西裝、皮革外套等，依舊用了品牌近來標誌性的放大輪廓呈現，宛如放了多層墊肩的寬大線條、帶刺的裝飾、形成銳角的肩線，在戴上變色隱形眼鏡的模特兒演繹下，讓這些服裝所代表的、人們既定印象中的角色有了顛覆性的想像與可能，更凸顯了內在與服裝之間存在的反差。此外，也少不了品牌經典的沙漏型剪裁、印花元素等。

經典的機車包在今年邁入誕生二十周年，一改柔軟小羊皮材質，主要用光滑牛皮、鱷魚壓紋牛皮、顆粒感牛皮等來打造硬挺梯型外觀，並以新名字「Neo Classic」示人。其他午餐盒、工具箱造型的提包，也非常搞怪有型。

而VALENTINO同樣也在秋冬系列探討制服與古典主義，強調「制服表面上讓眾人統一化，其實更能彰顯個性」這個特點，聚焦在容顏與姿態與服裝之間所碰撞的火花，同時達到倡議平等的訴求。