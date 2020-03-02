開幕送小菜、抽折扣券！開飯川食堂3月3日進駐京站小碧潭

驚悚電影還能跨界講述一些寓意，這樣沒有被類型限制住的劇本，本身就已經很棒了。從小我就是個很嗜睡的人，早上要是可以睡到自然醒，睡到中午絕對不是什麼難事，但傳統觀念覺得只有一事無成的人才會睡得很晚，所以這樣的家長絕對無法容忍自己的小孩整個早上都浪費在睡眠裡，而我的父母就是如此。只要稍微睡得晚一點（大概9點吧），他們就會怒吼、責罵、按門鈴、扯走棉被、把窗簾窗戶都打開，各種無所不用其極的叫我起床，而有幾次甚至忍無可忍，直接拿蒼蠅拍把我往死裡打（此為誇飾，蒼蠅拍打不死人的）。直到現在我只要和父母同住，早上聽到一點腳步聲都會驚醒，因為在我心中這是準備上樓打我的前奏......

2020-03-02 14:50