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開幕送小菜、抽折扣券！開飯川食堂3月3日進駐京站小碧潭
饗賓餐飲旗下的中式連鎖餐廳「開飯川食堂」，預計將於3月3日進駐京站小碧潭。為慶祝開幕，推出拍照贈送免費的金黃香酥銀絲卷、打卡送人氣川菜，以及滿千抽折扣券等等3波優惠活動。
饗賓餐飲事業旗下擁有饗食天堂、開飯川食堂、果然匯、饗泰多等多個餐飲品牌。其中開飯川食堂以川系料理為主，提供回鍋肉、宮保雞丁、臭豆腐撞皮蛋、老火鍋水煮牛等等料理，目前布局台北、台中、高雄、新竹等城市，全台共有近20間的分店。
為慶祝新店開幕，自3月3日至4月25日期間，民眾至捷運小碧潭站外，找到開飯川的開幕廣告看板並拍照後，憑照片至小碧潭店，就可獲得金黃香酥銀絲卷一份。3月3日至3月10日期間，至店內用餐並參與臉書打卡活動，現場可招待「流口水雞」或「夫妻肺片」。即日起至3月31日期間，消費單筆滿千元，即可抽催淚蛋、翻滾吧！肥腸、流口水雞、老火鍋水煮牛、豆酥扁鱈等5道指定料理的折扣券，憑券可享99元優惠價，適用全台門市。
除了開幕優惠外，開飯川食堂也於3月6日起推出3菜1湯蔥蒜補元氣套餐、5菜1湯辛香好給力套餐等兩款防疫套餐，以蔥爆牛肉、藤椒拌拌雞等店內招牌菜色搭配食蔬、湯品，售價各為1,050元、1,650元。即日起至3月31日期間，外帶還可享滿千折百的優惠。
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