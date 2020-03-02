巴黎時裝周／把2D畫直接穿上身？三宅一生秋冬俏皮可愛

如何把抽象的聲音變成具象的服裝？這是ISSEY MIYAKE三宅一生在巴黎時裝周所回答我們的問題。在這次全新的系列作品中，近藤悟史（Satoshi Kondo）回溯到我們的孩提時期，用小手捏著黏土、塗鴉、撕剪紙張的那種觸感與聲響，還有眼睛所見的繽紛色彩，都幻化為秋冬系列服裝細節，以「擬聲」為題，推出充滿想像力的作品。

秀的一開始就非常有趣，模特兒衝破繪有極簡服裝輪廓的一大塊白紙走出場，他們所穿、所拎的「BOLD FRAME A-POC」系列服裝和包款就好像把剛剛紙上的描邊給穿戴上身般，讓2D世界瞬間立體化，也呼應ISSEY MIYAKE標誌性的APOC（A Piece Of Cloth）技法，服裝上的口袋、腰帶等都像是剛剛才描出來的，手工感十足，非常可愛俏皮。