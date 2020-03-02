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LINE MOBILE限時加碼8%回饋 亞太綁約期縮短專案價不變

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
歡慶3月8日女神節限時申辦LINE MOBILE連續12個月享8%回饋。圖／LINE MOBILE提供
歡慶3月8日女神節限時申辦LINE MOBILE連續12個月享8%回饋。圖／LINE MOBILE提供

近期大家都盡量減少出門、簡約生活，但每天都需要的上網方案可不能少，電信也順勢推出新方案，幫助大家減壓。

迎接3月8日女神節，LINE MOBILE推出8%高額回饋的快閃方案，即日起至3月8日止，申辦LINE MOBILE 299/399/499任一方案，連續12個月每月都可享8% LINE POINTS回饋，不需出門線上即可申辦，不限性別同享高額回饋。

每月LINE POINTS回饋除了可以拿來用在LINE線上購物，也可折抵LINE MOBILE電信費，以申辦LINE MOBILE的499資費為例，月月8% LINE POINTS回饋等於每月僅要459元，就可以享不限速的吃到飽優質網路，還有網外市話100分鐘，讓你愛怎麼聊就怎麼聊，電信帳單講越多還能回饋越多。

亞太電信則自即日起於實體門市推出「減約好生活」專案，新申辦或攜碼可申辦，月付555元起，可享不限速上網吃到飽，網外/市話200分鐘通話，約期更從30期大幅縮短至18期，專案價格不變，最高可省超過萬元的月租費。以iPhone 11 64GB 為例，月租996元，綁約30期，專案價15,300元，現搭配月租999元，只要綁約18期，即可同享15,300元專案價，合約期間可省下11,898元，解放以往高價機一定要搭配30～36個月長約的束縛。

此次「減約好生活」專案除了iPhone 11、多款Andorid系列手機，還有朴寶劍代言的Winix ZERO+空氣清淨機、Dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器、液晶顯示器等超夯家電，專案價都只要0元起。

亞太電信「減約好生活」新方案，月付555元起，綁約降至18期，專案價不變，還可搭配多元商品。圖／亞太電信提供
亞太電信「減約好生活」新方案，月付555元起，綁約降至18期，專案價不變，還可搭配多元商品。圖／亞太電信提供

LINE 吃到飽 快閃

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