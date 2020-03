Hublot可拆下的刺青出新色！華麗又前衛的婦女節獻禮

3月8日是紀念婦權、表彰女性的國際婦女節,以融合的藝術稱著的高級製表品牌宇舶表(HUBLOT),今年特地為時下自信前衛的現代女性獻上全新Big Bang One Click Sang Bleu腕表,有別以往的大膽外觀取消了傳統指針,以刺青藝術大師Maxime Plescia-Buchi刺青幾何圖騰顯示時間,除了換上洋溢浪漫感的粉紫色和個性的閃亮銀灰色,並貼心搭配宇舶專利「One -Click」單鍵快拆式換表帶裝置,讓腕表也能每天隨著妳的穿著打扮和心情更換適合的表帶。

誕生於2016年Big Bang One Click Sang Bleu腕表,當時大膽與著名當代刺青大師Maxime Plescia-Buchi所創立的Sang Bleu刺青工坊合作,創作出充滿藝術感的幾何圖騰符號,取代傳統指示時間的指針,並搭配辨識度極高的六角型表圈。全新作品從女性角度出發設計配色,表徑採貼合纖細手腕的39毫米,不論是兼具溫柔與個性的粉紫色或洋溢個性的銀灰色皆有精鋼或獨門冶煉的皇金兩種材質可選,時間指示盤皆塗有SuperLuminova夜光塗層,搭載HUB1710宇舶自製機芯,動力儲存為50小時。 HUBLOT今年婦女節為當代女性獻上Big Bang One Click Sang Bleu全新腕表。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu粉紫色系列39毫米精鋼搭載自動上鍊機芯,52萬元,限量200只。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu銀灰色系列39毫米精鋼搭載自動上鍊機芯,52萬元,限量200只。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu銀灰色系列39毫米精鋼搭載自動上鍊機芯,52萬元,限量200只。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu粉紫色系列39毫米精鋼搭載自動上鍊機芯,52萬元,限量200只。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu銀灰色系列39毫米18K皇金搭載自動上鍊機芯,91萬3,000元,限量100只。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu粉紫色系列39毫米18K皇金搭載自動上鍊機芯,91萬3,000元,限量100只。圖/宇舶表提供