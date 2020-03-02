小賣家福音 7-ELEVEN賣貨便周年慶滿件就送Dyson清淨機

近期不只電商網購平台訂單量成長，個人小賣家在網路上交易、社群直播購物、代購、換物的風氣也相當盛行，7-ELEVEN去年首創整合金流、物流、資訊流的「賣貨便」服務，廣受許多小賣家歡迎，為回饋支持，即日起至3月31日止，推出「賣貨便周年慶三重好康」活動，將送出超過10萬組的限量運費折扣金、新會員送CITY CAFE中熱拿，三月底前寄件累計超過1,500件者，還可免費獲得市價17,900元的Dyson Pure Cool TP04智慧空氣清淨機，不限名額，累滿即送！

7-ELEVEN賣貨便主打微型電商需求，解決小賣家上架、處理訂單、金流等的交易困擾，自今年一月起首度新增「社群帳戶綁定」功能，讓買賣家多了Facebook、LINE帳號兩種快速登入途徑，帶動賣貨便使用量成長超過30%；下半年更將推出「社群貨態即時通」服務，整合Facebook、LINE傳遞即時訊息功能，讓買賣雙方均能即時掌握下單、檢貨、寄出、配送、收件等各項貨態資訊，提升服務品質與交易安心感，且完全免手續費。