小賣家福音 7-ELEVEN賣貨便周年慶滿件就送Dyson清淨機
近期不只電商網購平台訂單量成長，個人小賣家在網路上交易、社群直播購物、代購、換物的風氣也相當盛行，7-ELEVEN去年首創整合金流、物流、資訊流的「賣貨便」服務，廣受許多小賣家歡迎，為回饋支持，即日起至3月31日止，推出「賣貨便周年慶三重好康」活動，將送出超過10萬組的限量運費折扣金、新會員送CITY CAFE中熱拿，三月底前寄件累計超過1,500件者，還可免費獲得市價17,900元的Dyson Pure Cool TP04智慧空氣清淨機，不限名額，累滿即送！
7-ELEVEN賣貨便主打微型電商需求，解決小賣家上架、處理訂單、金流等的交易困擾，自今年一月起首度新增「社群帳戶綁定」功能，讓買賣家多了Facebook、LINE帳號兩種快速登入途徑，帶動賣貨便使用量成長超過30%；下半年更將推出「社群貨態即時通」服務，整合Facebook、LINE傳遞即時訊息功能，讓買賣雙方均能即時掌握下單、檢貨、寄出、配送、收件等各項貨態資訊，提升服務品質與交易安心感，且完全免手續費。
即日起至3月15日止寄件送15元運費折扣金，限量55,000組；3月16日至31止寄件送10元運費折扣金，限量50,000組。於三月加入新會員並完成寄件，加碼送中熱拿乙杯（每位新會員限一次）；三月份累積完成寄件達1,500件（含）以上，更可獲得Dyson Pure Cool TP04智慧空氣清淨機，不限量，鼓勵賣家們多多使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言