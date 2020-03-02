就是要橢圓鑽婚戒！從天使男模到花邊教主都風靡的原因

被粉絲稱為天使男模的Lucky Blue Smith上週在IG無預警宣布結婚喜訊，這位年僅21歲的小爸爸以湛藍的雙眸和金黃的髮色成為時尚界的寵兒。上週在IG突然發布與他與女模Nara Pellman的婚紗照並po文表示：「我今天和我最好的朋友結婚了！」過了幾天更大方秀出婚戒特寫。Nara Pellman手上這枚只少3克拉以上的橢圓形鑽石戒指，其實在今年初兩人在IG發佈的合照上就已經亮相過，當時就有訂婚的傳聞，不過一直未得到雙方正面的回應，至今才答案揭曉。

事實上，以橢圓形的鑽石為定情物的銀色情侶可不少！最有名的當然是「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）這一對，可以說是這個趨勢的始作俑者。萊恩雷諾斯送給布蕾克萊芙莉的這枚粉紅色橢圓形切割鑽石，纖細的戒環也鋪滿鑽石。為了凸顯粉鑽的「粉」，他們特地請好友珠寶設計師Lorraine Schwartz顯則以玫瑰金鑲嵌這顆主鑽，也帶動了這幾年玫瑰金婚戒的新流行。一般認為這顆鑽石約12克拉、價值逾200萬美金。