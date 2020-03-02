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就是要橢圓鑽婚戒！從天使男模到花邊教主都風靡的原因

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
天使男模Lucky Blue Smith送給Nara Pellman的訂婚戒鑲嵌橢圓形主鑽。圖／取自IG @naraaziza
天使男模Lucky Blue Smith送給Nara Pellman的訂婚戒鑲嵌橢圓形主鑽。圖／取自IG @naraaziza

被粉絲稱為天使男模的Lucky Blue Smith上週在IG無預警宣布結婚喜訊，這位年僅21歲的小爸爸以湛藍的雙眸和金黃的髮色成為時尚界的寵兒。上週在IG突然發布與他與女模Nara Pellman的婚紗照並po文表示：「我今天和我最好的朋友結婚了！」過了幾天更大方秀出婚戒特寫。Nara Pellman手上這枚只少3克拉以上的橢圓形鑽石戒指，其實在今年初兩人在IG發佈的合照上就已經亮相過，當時就有訂婚的傳聞，不過一直未得到雙方正面的回應，至今才答案揭曉。

事實上，以橢圓形的鑽石為定情物的銀色情侶可不少！最有名的當然是「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）這一對，可以說是這個趨勢的始作俑者。萊恩雷諾斯送給布蕾克萊芙莉的這枚粉紅色橢圓形切割鑽石，纖細的戒環也鋪滿鑽石。為了凸顯粉鑽的「粉」，他們特地請好友珠寶設計師Lorraine Schwartz顯則以玫瑰金鑲嵌這顆主鑽，也帶動了這幾年玫瑰金婚戒的新流行。一般認為這顆鑽石約12克拉、價值逾200萬美金。

而每天都在狂放閃的小賈斯丁（Justine Bieber）和海莉，也是選擇了橢圓形鑽石求婚成功。他用來套牢海莉的這顆橢圓形鑽石估計約6到8克拉，是他親自與紐約珠寶商Solow & Co一起設計的。為什麼名人都選擇橢圓形鑽石呢？守正如小賈斯丁認為橢圓形的鑽石最能襯托愛妻纖細的手指，拉長的線條確實有修飾手指的視覺效果。另一方面，同樣重量克拉的鑽石而言，橢圓形的鑽石往往看起來比圓型明亮切割的鑽石更大，若和這些名人一樣選擇以纖細的戒環襯托，視覺效果更強烈，也難怪成為花式車工首選。

天使男模Lucky Blue Smith在IG大方秀出婚戒特寫。圖／取自IG @luckybsmith
天使男模Lucky Blue Smith在IG大方秀出婚戒特寫。圖／取自IG @luckybsmith
「花邊教主」布蕾克萊芙莉和萊恩雷諾斯是橢圓形鑽婚戒潮流的帶動者。圖／取自IG @blakelively
「花邊教主」布蕾克萊芙莉和萊恩雷諾斯是橢圓形鑽婚戒潮流的帶動者。圖／取自IG @blakelively
小賈斯丁送給愛妻海莉的婚戒也是橢圓形主鑽。圖／取自IG @haileybieber
小賈斯丁送給愛妻海莉的婚戒也是橢圓形主鑽。圖／取自IG @haileybieber
天使男模Lucky Blue Smith送給Nara Pellman的訂婚戒鑲嵌橢圓形主鑽。圖／取自IG @naraaziza
天使男模Lucky Blue Smith送給Nara Pellman的訂婚戒鑲嵌橢圓形主鑽。圖／取自IG @naraaziza

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