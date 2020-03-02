不畏疫情衝擊！京站小碧潭店6日開幕 九成餐飲品牌

原訂去年底就要開幕的京站時尚廣場小碧潭店不畏新冠肺炎疫情衝擊，3月6日（周五）正式開幕，裡頭高達九成都是餐飲品牌，定位為「美食百貨」。

京站小碧潭店歡慶開幕，這次特別準備超過1500份美食餐點，於指定櫃位排隊享超值優惠，分別為「千份餐點50元」、「500道菜免費吃」及「歡慶開幕．京站買單」三項開幕美食排隊活動。

京站時尚廣場小碧潭店坐落於捷運新店線小碧潭站5樓，是繼台北店、爵士廣場後，京站的第三個營運據點，京站小碧潭店以「森林。食光」為主題，且以成為新店人家中的「第二餐桌」為訴求，強打美食牌。

京站表示，小碧潭店匯聚近50間的美食餐飲品牌及生活選物，其中包括：心樸市集、金月笈食，茶遊問屋等近十家京站獨家品牌。其中，心樸市集以有機、安心與環境友善為訴求，將提供在地居民高品質的生鮮食材選擇；金月笈食提供在地台式口味，結合藝術的包裝，將台式糕餅提升至贈禮的層次；茶遊問屋其販售的茶葉為自產自耕，現泡茶飲無人能出其右。

另外，還有來自香港的港式茶餐廳維記、傳統泰北料理心泰、所有醬料皆為新鮮食材的Tasty Pasta、來自西安知名羊肉美食江記水盆羊肉等。

除了獨家品牌之外，京站時尚廣場小碧潭店亦有多家排隊美食名店，如：Woosa屋莎鬆餅屋、精品燒肉YKNK Club、平價鐵板牛排鐵火牛排、原創歐陸菜單樂尼尼、四川料理開飯川食堂、日式道地杏子豬排、經典壽喜燒Mo-Mo-Paradise、豆腐煲專門店豆腐村等。