快訊

3月5日起實施口罩新制！成人每7天可買3片、兒童7天5片

新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

不畏疫情衝擊！京站小碧潭店6日開幕 九成餐飲品牌

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
傳統泰北料理-心泰。 圖／京站提供
傳統泰北料理-心泰。 圖／京站提供

原訂去年底就要開幕的京站時尚廣場小碧潭店不畏新冠肺炎疫情衝擊，3月6日（周五）正式開幕，裡頭高達九成都是餐飲品牌，定位為「美食百貨」。

京站小碧潭店歡慶開幕，這次特別準備超過1500份美食餐點，於指定櫃位排隊享超值優惠，分別為「千份餐點50元」、「500道菜免費吃」及「歡慶開幕．京站買單」三項開幕美食排隊活動。

京站時尚廣場小碧潭店坐落於捷運新店線小碧潭站5樓，是繼台北店、爵士廣場後，京站的第三個營運據點，京站小碧潭店以「森林。食光」為主題，且以成為新店人家中的「第二餐桌」為訴求，強打美食牌。

京站表示，小碧潭店匯聚近50間的美食餐飲品牌及生活選物，其中包括：心樸市集、金月笈食，茶遊問屋等近十家京站獨家品牌。其中，心樸市集以有機、安心與環境友善為訴求，將提供在地居民高品質的生鮮食材選擇；金月笈食提供在地台式口味，結合藝術的包裝，將台式糕餅提升至贈禮的層次；茶遊問屋其販售的茶葉為自產自耕，現泡茶飲無人能出其右。

另外，還有來自香港的港式茶餐廳維記、傳統泰北料理心泰、所有醬料皆為新鮮食材的Tasty Pasta、來自西安知名羊肉美食江記水盆羊肉等。

除了獨家品牌之外，京站時尚廣場小碧潭店亦有多家排隊美食名店，如：Woosa屋莎鬆餅屋、精品燒肉YKNK Club、平價鐵板牛排鐵火牛排、原創歐陸菜單樂尼尼、四川料理開飯川食堂、日式道地杏子豬排、經典壽喜燒Mo-Mo-Paradise、豆腐煲專門店豆腐村等。

未來京站時尚廣場小碧潭店還將深耕在地，因此特別推出新店文山區居民才能申辦的美食儲值卡「森林。食光Club卡」及學生會員卡「小Q卡」兩項全新客製化會員服務，希望能與在地居民生活緊密結合，成為生活上最好幫手。

心樸市集以有機、安心與環境友善為訴求。 圖／京站提供
心樸市集以有機、安心與環境友善為訴求。 圖／京站提供
金月笈食提供在地台式口味，結合藝術的包裝，將台式糕餅提升至贈禮的層次。 圖／京站提供
金月笈食提供在地台式口味，結合藝術的包裝，將台式糕餅提升至贈禮的層次。 圖／京站提供

碧潭

延伸閱讀

新光三越美食外送出新招 聯手Uber Eats推買一送一

不用出門也能享受大餐！新光三越推「美食外送skm eats」

IKEA+建案 捷運小碧潭站運量不再墊底

Foodpanda母公司 併購南韓最大美食平台

相關新聞

就是要橢圓鑽婚戒！從天使男模到花邊教主都風靡的原因

被粉絲稱為天使男模的Lucky Blue Smith上週在IG無預警宣布結婚喜訊，這位年僅21歲的小爸爸以湛藍的雙眸和金...

疫情影響旅遊投訴案單月破2千件 等於一年量

新型冠狀肺炎過年前爆發至今，中華民國旅遊品質保障協會表示，光是2月單月接獲消費者投訴或陳情的案件已經超過2000件，等於...

模特兒流黑眼淚？GUCCI首支睫毛膏上市 另類宣傳炒話題

義大利時尚品牌GUCCI日前在米蘭時裝周發表的秋冬系列大秀再次掀起話題，除了把一場時裝秀的準備過程同步揭露之外，秀上模特...

台灣與紐澳簽訂有機同等性協議 相互承認有機驗證體系

經過多次諮商及實地查證訪視後，農委會分別在今年1月23日、2月26日，與澳洲農業部、紐西蘭初級產業部完成台澳、台紐兩項有...

不用出門也能享受大餐 新光三越推美食外送skm eats

新冠肺炎疫情讓民眾不敢出門逛街也避免到餐廳享受美食，但嘴饞該怎麼辦呢？新光三越美食外送服務「skm eats」邀請最大外...

免費吃龍蝦、肋眼牛排！WILDWOOD三月限定「代客買單」

米其林餐盤推薦的「WILDWOOD原木燒烤餐廳」，繼去年11月推出週五、週六限定套餐、可以加價享紅酒或白酒無限暢飲的宵夜...

資深吃貨 開創咖啡Fine Dining

從路邊攤到米其林，除了烘豆，私下的陳志煌亦熱中探訪美食。每次的進食和記錄，都成就他烘豆技術的基礎。「我覺得愛吃這件事對我做好咖啡非常重要，像我吃滷肉飯是會做筆記的：味道前，中、後段有什麼層次，它的喉韻和觸感有什麼不同。」吃到最後，他甚至跑去拜師學藝，成了做滷肉飯的高手。

FikaFika陳志煌 傾心自學 咖啡豆裡見初心

清早，大多數的人才自夢中醒來，FikaFika內的磨豆機已開始運轉。轉眼豆子成粉，落入沖煮把手，汁液注入杯底，與窗外透入的陽光輕柔相映。眼下才平日八點，店內已人聲鼎沸，陳志煌站於吧台後，和咖啡師討論著前一天剛烘成的豆子。但其實他不常在店裡，烘豆廠才是他的每日重心。

看不見的大宅院 滿滿宜蘭美學

宜蘭是台北後花園，導演蔡明亮在壯圍沙丘園區策展，以沙丘地景為主題，打造了「塵、風、海、雨、潮、月光」六個展場空間，為宜蘭美學注入新亮點。

巴黎時裝周／亮色組合超可愛！愛馬仕又變更年輕

愛馬仕於巴黎時裝周發表秋冬系列，這次從秀場設計到服裝本身都相較以往有更多的變化。整體風格雖然依舊圍繞經典實穿，但在細節色...

ZENITH「封面女郎」太經典 百枚限量復刻敲碗重現

EL PRIMERO計時機芯無疑是真力時（ZENITH）最具代表性的經典。就在這枚機芯於1969年問世後兩年，真力時限量...

Bosch、LG居家防護家電 高溫除菌模式是必買關鍵

現在人人聞病毒色變，除了勤洗手、戴好口罩，居家個人防護也非常重要。外出衣物長時間曝露複雜環境，若返家未注意清潔，將成為健...

熱門新聞

本周氣溫「階段式下降」 兩波冷空氣接力襲台最冷13度

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

你吃的夜市烤鳥蛋哪來？全台4百萬隻鵪鶉未納管

明起郵遞區號多1碼 「3+3」新制上路

連假送暖？旅館住房多慘跌 自救怕難過疫情關

悶太久了！自駕出遊蘇花228車流爆多 公路單位也沒料到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。