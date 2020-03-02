新光三越美食外送出新招 聯手Uber Eats推買一送一

新冠肺炎疫情持續擴大，百貨美食商戰打得激烈！新光三越美食外送服務再出新招，不僅「skm eats」加速上線，還與最大外送平台Uber Eats攜手合作，將新光三越場域的美食餐飲，直達送消費者家中。

新光三越指出，skm eats更延攬多個市場獨家的餐飲品牌進駐，規劃限日限量買一送一、專屬超值餐點等，亦推出有別於現今外送平台的市場獨家優惠，要透過新光三越與外送平台、店內餐飲品牌三方共同聯手，打出市場最強的美食外送服務牌。

新光三越表示，skm eats首波由美食外送平台Uber Eats打頭陣，配合新光三越台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北南西店和台中中港店，提供六家分店的美食外送服務，即日起搶先試營運。

即日起新光三越會員只要打開新光三越APP，即可點入「skm eats美食外送」進入Uber Eats外送平台選購，訂購美味餐點；Uber Eats 平台使用者打開 APP也能選購，聯手整合合作。

新光三越指出，首波六店中延攬眾多超人氣美食餐飲品牌，如：知名美式餐廳GB吉比鮮釀、人氣茶餐廳添好運、豬排控必吃Maisen邁泉豬排、日本平價牛丼松屋、日本連鎖丼飯金子半之助、到新加坡必吃美食黃亞細肉骨茶、排隊鍋物星野肉肉鍋、新派川菜料理酒吧PACKIE銀杏川酒菜館、PABLO半熟起司塔、知名炸雞繼光香香雞等，從知名餐廳到國民小吃、網美甜點等皆囊括在內。

此外，自3月5日起新光三越更將聯合品牌推出限日限量的超值餐點，如：鉄火牛排燒肉牛五花飯、小紅點新加坡食堂正宗海南雞腿飯、瑞記海南雞飯套餐、BONCHu珍珠奶茶等，通通限日限量買一送一。

專屬優惠則包括：黃亞細肉骨茶－買上等肉骨茶即贈「小份滷豬手」、安妮莎泰式料理－買椒麻雞腿飯即贈「蝦餅乙份及飲品一杯」等，珍寶海鮮餐廳更一口氣推出三合一優惠組合（特價899元）、超值四人套餐（1,288元）、買新加坡珍寶獲獎辣椒蟹即贈「酸辣酥炸雞腿排xs（市價328元）」。