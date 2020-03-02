疫情影響旅遊投訴案單月破2千件 等於一年量

新型冠狀肺炎過年前爆發至今，中華民國旅遊品質保障協會表示，光是2月單月接獲消費者投訴或陳情的案件已經超過2000件，等於平常一年的申訴量，推估至6月底相關行程取消爭議案件累積金額超過100億，品保協會指出，主管機關應該找業者建立合理的退費標準語機制，讓旅遊權益更獲保障。

品保協會祕書長吳美惠表示，協會六線電話從早到晚每天滿線，每天平均接6、700通電話，其中申訴最多的在非疫區的「第一級注意，第二級警示｣，主因是旅行業者所收取的「必要費用｣高於消費者的認知。

吳美惠表示，70%客訴的爭議點在機票費用的退費，如果航空公司不願意退費，旅行社收取必要費用就高，消費者憤而投訴品保、消保處甚至找立委出面調解，推估至六月底相關行程取消爭議案件累積金額超過100億。

吳美惠表示，許多旅遊業者在透過品保協會進行協商時也叫苦連天，表示按照旅遊定型化契約規定，向消費者收取必要費用時需出示相關單據，但以日本航線為例，部分航空公司雖然放寬退票標準、下修取消費用收取金額，但卻不願意檢附相關單據給旅遊業者，業者也因此無法出具證明給消費者，因而衍伸消費糾紛，如此一來，就等於變相要求業者自行吸收，使得多數旅遊業者面臨營運危機。

吳美惠建議，主管機關要找相關部門、業者、航空公司、飯店等進行進行協商與討論，建立合理的退費標準與機制，讓流程透明化，能夠讓消費者知悉訊息，並且讓旅遊權益獲得保障。