模特兒流黑眼淚？GUCCI首支睫毛膏上市 另類宣傳炒話題

義大利時尚品牌GUCCI日前在米蘭時裝周發表的秋冬系列大秀再次掀起話題，除了把一場時裝秀的準備過程同步揭露之外，秀上模特兒詭異的妝容其實也是大家關注的焦點。現在這個妝容的起源揭曉，原來是為了宣傳新上市的GUCCI L'Obscur不羈視界睫毛膏！

GUCCI彩妝系列自去年推出口紅作品後就不定期發布新質地唇膏，在經過幾個唇膏系列商品後，日前才在網路上獨家販售一款修容提亮的凝膠。近日，GUCCI用嶄新的L'Obscur不羈視界睫毛膏作為三月份的開場驚喜，也總算是品牌創意總監Alessandro Michele所打造的第一支眼妝產品。金色蓋子搭配簡約米色管身的包裝，承襲GUCCI華麗風格。

L'Obscur不羈視界睫毛膏主打濃郁的乳霜質地與12個小時的持妝效果，可畫出捲翹纖長並帶有光澤感的睫毛。看到這大家是否覺得很困惑？如果持妝效果有那麼厲害為什麼在秋冬大秀上要讓模特兒流著暈染的黑色眼淚？這依舊可視為GUCCI一貫的特立獨行操作方式，就連廣告中的主角Dani Miller的眼妝看起來也都宛如結塊貌，各種像是「反推」的呈現方式果然讓人留下深刻印象。

其實GUCCI彩妝系列廣告自去年上市以來走的路線就不是「完美」風格，而是呈現拿掉濾鏡下最自然的狀況，各種妝容的「使用痕跡」像是杯子上的唇印以及這次宣傳廣告所呈現枕頭上的睫毛漬，都是許多人日常生活會碰到的真實情境，也許這樣較為貼近日常的宣傳方式也是另一種引起共鳴的手法吧！