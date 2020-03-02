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台灣與紐澳簽訂有機同等性協議 相互承認有機驗證體系
經過多次諮商及實地查證訪視後，農委會分別在今年1月23日、2月26日，與澳洲農業部、紐西蘭初級產業部完成台澳、台紐兩項有機同等性協議簽署，將強化我國與澳洲、紐西蘭之間有機農產品貿易及農業合作交流，農委會規劃在當地市場通路舉辦國產有機農產品展售行銷活動，協助國內有機業者開創外銷新商機。
農委會表示，繼去年10月30日台日簽署有機食品合作備忘錄相互承認有機同等性後，我國與澳洲、紐西蘭也在今年年初分別完成雙邊有機同等性協議簽訂。
農委會說，簽署雙邊有機同等性協議，代表對方國家認同我國有機認驗證體系，及信任台灣有機農產品，後續我國將與其他國家如美國、加拿大等國陸續進行雙邊有機同等性協議諮商。
如果各國未與我國簽訂有機同等性，今年5月30日，國外的有機農產品，將不得在台灣進口銷售；去年開始就陸續有國家與我國簽訂有機同等性，也就是互相承認對方的有機產品。
去年有機農業促進法上路後，我國片面承認國際上22個國家的有機農產品，但對方並未承認我國的有機農產品，因此要簽訂有機同等性合約，相互承認對方，有助於有機農產品的銷售貿易；現階段完成紐奧、日本等國簽訂，但最主要我國進口有機農產品是以美國、歐盟、加拿大還在洽談中。
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