不只防疫用品夯！好市多近期賣到翻的5大商品

新冠肺炎疫情延燒，許多民眾出門必備口罩、回家必噴酒精，但你知道嗎？有些你想像不到的民生用品也湧現搶購潮！尤其當美式賣場Costco好市多推出CP值高、網路熱評高又限量購買的商品，就更容易吸引大量人潮與高關心度，讓好市多商品討論社團內不斷出現「xx店還有貨嗎？」這種詢問貨量的討論串，究竟有哪些是網友近期討論到翻的民生用品呢？一起來看看！





image source：網路溫度計



一、幫寶適拉拉褲

問到最便宜的尿布去哪買？一定有專業鄉民告訴你「去好市多準沒錯！」最經典的例子就是去年六月賣場推出幫寶適拉拉褲特展，當時兩周內就被搶購一空，現場甚至有「每台車都有好幾箱」的盛況，就是因為好市多販售的拉拉褲不僅片數多且優惠給得大方，讓精打細算的狂省一族直呼「太划算」，所以業者在本月再度進駐好市多店面時，去年沒搶到的人當然不肯錯過，導致剛開賣就颳起一陣搶購熱潮，讓網友崩潰回報：「很多尺寸已經賣完了！」

這款日本製的「拉拉褲」在各大論壇一直都有高聲量的討論，「換尿布一直想翻身真的會崩潰，我家鯉魚王寶寶必備」、「這款很透氣，晚上不容易漏尿」….還有人說「用過就回不去」，大推它「像穿褲子般」的方便性。

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二、Ariel抗菌洗衣精

在防疫大作戰期間，許多標榜能夠抗菌、殺毒的清潔用品也躍上了市井小民的購物清單，除了環境消毒、手部清潔用品外，除菌類的洗衣精也成為近期的搶購夯品之一，就連小編一回到家媽媽也說髒衣服要趕快換下來，可見衣服沾染到的細菌不知道有多少種～因此，原本評價就不錯的「日本Ariel抗菌洗衣精」在此防疫時節，當然更大受歡迎。

這款洗衣精標榜少少的量就可以把衣服洗乾淨，還有淡淡清香，是臉友們公認CP值超高的洗衣精。有網友分享，即使先生長時間在廚房工作，衣服上有重重的油煙味，也能完全洗得乾淨無味！





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三、風倍清除臭噴霧

去年底日本風倍清才剛在台灣開賣，卻像黑馬一般的迅速爆紅！畢竟像枕頭、沙發與安全帽等，用久了都容易產生異味，而異味往往是來自細菌在作怪，只能說大家近期對居家防護已經嚴謹到連這些地方也不馬虎了啊～

不過網友說這在日本旅館、燒肉店幾乎都會放，早已是多年熱銷No.1的好物，不管是煩人的油煙味，還是讓人尷尬的汗味體味，都能有效去除。還有網友分享他帽子戴了快3年，原本帽子有異味、戴起來還有點癢，但一噴完，不但怪味沒了頭也不癢了！聽起來雖然誇張，但還真不能小看這罐噴霧的神奇！

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四、舒特膚乳液

防疫期間大家都知道要勤洗手，但又剛好正值冬季，有皮膚乾燥問題的人簡直困擾不已！每當有人問起皮膚相關的問題，網友都在推這款舒特膚乳液，說「很保濕、不會油膩」「大罐又便宜」，有異味性皮膚炎或是敏感肌的朋友們早已愛不釋手。

舒特膚的乳液在藥妝店售價較貴，Costco則相對便宜又大碗，而且又分為溫和乳液（水分多）、溫和乳霜（油份多），可以依照自己的需求挑選，說它是近期最夯的護膚品一點也不為過！

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五、柯克蘭衛生紙／廚房紙巾

講到Costco的明星商品，當然還有這款神秘的「紫色衛生紙」！這款人人眼熟但不一定叫得出名字的衛生紙品牌，就是好市多自有品牌柯克蘭（Kirkland），這衛生紙以超划算的CP值博得民眾的喜愛，尤其在疫情影響下，民眾對紙製品產生預期心理，成為這波搶購潮的熱門商品之一。

柯克蘭衛生紙的三層設計厚度夠、柔軟度也佳，讓網友狂推「上廁所不能沒有它」「好用，厚又軟不易破」，本身就是熱賣品的它，近期搶購狀況更是激烈，還有分店還貼出「全數售完」的公告，不過小編還是提醒大家，大家還是適度購買不囤貨，留給需要的人喔！

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