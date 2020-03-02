不用出門也能享受大餐 新光三越推美食外送skm eats

新冠肺炎疫情讓民眾不敢出門逛街也避免到餐廳享受美食，但嘴饞該怎麼辦呢？新光三越美食外送服務「skm eats」邀請最大外送平台Uber Eats攜手合作，將新光三越場域的美食餐飲，直達顧客家中，以市場最強的美食外送服務，滿足顧客最即時的美味體驗。

skm eats首波由美食外送平台Uber Eats打頭陣，配合新光三越台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北南西店和台中中港店，提供六家分店的美食外送服務，即日起搶先試營運。新光三越會員只要打開新光三越APP，即可點入「skm eats美食外送」進入Uber Eats外送平台輕鬆選購，訂購美味餐點；Uber Eats 平台使用者打開 APP也能輕鬆選購，透過新光三越與Uber Eats的聯手整合合作，期望能帶給消費者最好的體驗。

首波六店中更延攬眾多超人氣美食餐飲品牌，如知名美式餐廳GB吉比鮮釀、人氣茶餐廳添好運、豬排控必吃Maisen邁泉豬排、日本平價牛丼松屋、日本連鎖丼飯金子半之助、到新加坡必吃美食黃亞細肉骨茶、排隊鍋物星野肉肉鍋、新派川菜料理酒吧PACKIE銀杏川酒菜館、PABLO半熟起司塔、知名炸雞繼光香香雞等，從知名餐廳到國民小吃、網美甜點等皆囊括在內。

此外3/5（四）起，新光三越更將聯合品牌推出限日限量的超值餐點，如鉄火牛排燒肉牛五花飯、小紅點新加坡食堂正宗海南雞腿飯、瑞記海南雞飯套餐、BONCHu珍珠奶茶等，通通限日限量買一送一。