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免費吃龍蝦、肋眼牛排！WILDWOOD三月限定「代客買單」
米其林餐盤推薦的「WILDWOOD原木燒烤餐廳」，繼去年11月推出週五、週六限定套餐、可以加價享紅酒或白酒無限暢飲的宵夜場活動後，即日起再推出用餐抽獎活動，幸運得獎者將可獲得「當次套餐免費享用」的資格，現賺1,260元。
主打原木燒烤料理的WILDWOOD，位於新光三越A9館4樓，同時擁有室內環境與戶外露台，可以飽覽信義區天際線與夜景。店內以百萬烤爐Grillworks與台南龍眼木為主角，提供漢堡、牛排、龍蝦等一系列原木燒烤料理，過去曾獲得台北米其林指南餐盤推薦的肯定。
自去年11月起，WILDWOOD推出週末限定的深夜食堂活動。每週五、六的宵夜時段，提供未來漢堡、起司漢堡、10盎司德州肋眼牛排、波士頓龍蝦等主菜選擇，搭配湯或沙拉，以及無限供應的薯條，套餐價每份580～980元。若想放鬆一下，加價100元，即可享紅酒或白酒無限暢飲方案。
自即日起至3月底期間，每場週末宵夜場活動，將抽出3名幸運得主。得獎者當日所選用的宵夜套餐（可含紅白酒百元暢飲方案、加購甜點）將可免費招待，最高現省1,260元。業者也表示，週末深夜食堂的紅酒或白酒無限暢飲方案，預計將限定供應至3月底。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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