巴黎時裝周／亮色組合超可愛！愛馬仕又變更年輕
愛馬仕於巴黎時裝周發表秋冬系列，這次從秀場設計到服裝本身都相較以往有更多的變化。整體風格雖然依舊圍繞經典實穿，但在細節色彩、材質混搭、廓型變化等部分，都可以看到創意總監Nadège Vanhee-Cybulski的巧思。
「原色是純粹主義的宣言」，這是愛馬仕本季大秀筆記中的一句話，秀場上使用了許多白色細長柱子裝飾，上頭分別以藍、紅、黃、綠等色彩點綴，在繽紛中保持清新俐落的現代感，而這樣的安排靈感其實也是源自摩洛哥設計師兼藝術家Jean-Charles de Castelbajac。Jean-Charles de Castelbajac的作品一直給人色彩明亮又帶點童趣的印象，而Nadège Vanhee-Cybulski把對他的欣賞反映在秀場與服裝美學上，將對方最標誌性的色彩組合透過自己偏好的古典主義樣式呈現，為愛馬仕注入嶄新的姿態。
於是愛馬仕在新系列中推出多件以白、藍、黃、紅為主色調的服裝，大量使用了經典實穿的皮革、毛呢與針織彼此混搭，亮眼的色塊穿插其中，像是用白色短夾克裡搭配黃色高領衫，或是以黃、藍、紅、黑組成薄毛衣與不規則條紋洋裝等等，充滿Jean-Charles de Castelbajac用色風格的調色盤以各種排列組合呈現，清新活潑又充滿想像力。
而雋永優雅溫暖的色調，也是愛馬仕向來專精的部分。用米、駝、咖啡與黑、灰，打造鋪綿外套、吊帶裙、多口袋機能型上衣、千鳥紋皮革拼接大衣及百褶裙裝等等，幾件天鵝絨面料的西裝褲套裝、短版外套等，也可以見到細腰身配蓬蓬袖、銳利領片等造型細節變化。而愛馬仕的馬術精神，也依舊可以在服裝上的扣環、皮革繫帶和一雙雙帥氣靴款中感受到。包款方面也延續服裝的色彩組合，一款有著類似mosaique au 24包外型的包包，使用了大型馬鐙造型的金屬扣裝飾，同樣推出藍、黃等多種顏色，簡約率性並保留品牌經典DNA。
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