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ZENITH「封面女郎」太經典 百枚限量復刻敲碗重現
EL PRIMERO計時機芯無疑是真力時（ZENITH）最具代表性的經典。就在這枚機芯於1969年問世後兩年，真力時限量推出了一款藍色表盤搭配藍色計時盤的EL PRIMERO A3818腕表，因曾登上一本ZENITH品牌歷史書封面而被骨董鐘表收藏家和粉絲暱稱為「Cover Girl（封面女郎）」。如今ZENITH與新加坡專業鐘表雜誌合作，重新推出這枚大受歡迎的經典計時碼表，復刻度幾乎九成，限量100枚其中50枚透過專業鐘表雜誌線上販售，另外50枚則於全球ZENITH精品店販售。
EL PRIMERO A3818和當時早期搭載EL PRIMERO計時機芯表款最大不同在於表盤的一色藍，不但取代經典的ZENITH三色計時碼盤，也和當時流行的白色表盤搭配深色計時盤暱稱「熊貓面」的設計相異。當時僅限量發售1000枚，如今拍賣價格近2萬美元。
復刻忠實呈現1971年原形表款的37毫米精鋼表殼與泵式計時按把，並搭配EL PRIMERO早期蓋費爾（Gay Frères）表鍊的現代款精鋼鍊帶。除了緞面打磨飾面處理的午夜藍，表盤也保留了原來「金字塔」式秒鐘刻度。另一方面，金字塔式軌道刻度、測速刻度、logo和文字則採用SuperLuminova夜光，指針略為修改，以方便閱讀。不過最重要的當然是表殼背面改以藍寶石水晶玻璃為底蓋，可欣賞經典EL PRIMERO機芯。購買此款復刻表也將附贈2009年發行的《Zenith：Swiss Watch Manufacture Since 1865》一書，以饗粉絲。
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