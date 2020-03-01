ZENITH「封面女郎」太經典 百枚限量復刻敲碗重現

EL PRIMERO計時機芯無疑是真力時（ZENITH）最具代表性的經典。就在這枚機芯於1969年問世後兩年，真力時限量推出了一款藍色表盤搭配藍色計時盤的EL PRIMERO A3818腕表，因曾登上一本ZENITH品牌歷史書封面而被骨董鐘表收藏家和粉絲暱稱為「Cover Girl（封面女郎）」。如今ZENITH與新加坡專業鐘表雜誌合作，重新推出這枚大受歡迎的經典計時碼表，復刻度幾乎九成，限量100枚其中50枚透過專業鐘表雜誌線上販售，另外50枚則於全球ZENITH精品店販售。

EL PRIMERO A3818和當時早期搭載EL PRIMERO計時機芯表款最大不同在於表盤的一色藍，不但取代經典的ZENITH三色計時碼盤，也和當時流行的白色表盤搭配深色計時盤暱稱「熊貓面」的設計相異。當時僅限量發售1000枚，如今拍賣價格近2萬美元。