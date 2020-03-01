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ZENITH「封面女郎」太經典 百枚限量復刻敲碗重現

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ZENITH EL PRIMERO A3818複刻版Cover Girl，7,900瑞士法郎（約25萬台幣）。圖／真力時提供
ZENITH EL PRIMERO A3818複刻版Cover Girl，7,900瑞士法郎（約25萬台幣）。圖／真力時提供

EL PRIMERO計時機芯無疑是真力時（ZENITH）最具代表性的經典。就在這枚機芯於1969年問世後兩年，真力時限量推出了一款藍色表盤搭配藍色計時盤的EL PRIMERO A3818腕表，因曾登上一本ZENITH品牌歷史書封面而被骨董鐘表收藏家和粉絲暱稱為「Cover Girl（封面女郎）」。如今ZENITH與新加坡專業鐘表雜誌合作，重新推出這枚大受歡迎的經典計時碼表，復刻度幾乎九成，限量100枚其中50枚透過專業鐘表雜誌線上販售，另外50枚則於全球ZENITH精品店販售。

EL PRIMERO A3818和當時早期搭載EL PRIMERO計時機芯表款最大不同在於表盤的一色藍，不但取代經典的ZENITH三色計時碼盤，也和當時流行的白色表盤搭配深色計時盤暱稱「熊貓面」的設計相異。當時僅限量發售1000枚，如今拍賣價格近2萬美元。

復刻忠實呈現1971年原形表款的37毫米精鋼表殼與泵式計時按把，並搭配EL PRIMERO早期蓋費爾（Gay Frères）表鍊的現代款精鋼鍊帶。除了緞面打磨飾面處理的午夜藍，表盤也保留了原來「金字塔」式秒鐘刻度。另一方面，金字塔式軌道刻度、測速刻度、logo和文字則採用SuperLuminova夜光，指針略為修改，以方便閱讀。不過最重要的當然是表殼背面改以藍寶石水晶玻璃為底蓋，可欣賞經典EL PRIMERO機芯。購買此款復刻表也將附贈2009年發行的《Zenith：Swiss Watch Manufacture Since 1865》一書，以饗粉絲。

ZENITH EL PRIMERO A3818複刻版Cover Girl，7,900瑞士法郎（約25萬台幣）。圖／真力時提供
ZENITH EL PRIMERO A3818複刻版Cover Girl，7,900瑞士法郎（約25萬台幣）。圖／真力時提供
EL PRIMERO A3818腕表因曾登上一本ZENITH品牌歷史書封面而被骨董鐘表收藏家和粉絲暱稱為「Cover Girl」。
EL PRIMERO A3818腕表因曾登上一本ZENITH品牌歷史書封面而被骨董鐘表收藏家和粉絲暱稱為「Cover Girl」。
ZENITH EL PRIMERO A3818複刻版Cover Girl，7,900瑞士法郎（約25萬台幣）。圖／真力時提供
ZENITH EL PRIMERO A3818複刻版Cover Girl，7,900瑞士法郎（約25萬台幣）。圖／真力時提供

金字塔 腕表

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