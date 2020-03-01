幫高跟鞋戴項鍊？愛馬仕「錨鏈」鞋跟好性感

搶先在服裝秀之前，愛馬仕也在巴黎發表秋冬系列男女鞋款。鞋履部門創意總監Pierre Hardy以充滿女性魅力風格的剪裁、品牌經典元素、對比材質的融合運用，創作出嶄新的女鞋系列。男鞋方面則是以時尚、休閒與運動風格打造出都會隨性自在感。

其中一款腳踝繫帶高跟鞋的鞋跟以品牌標誌性的「錨鏈」造型呈現，串聯的金屬扣環像是為高跟鞋配戴的飾品，讓外觀宛如藝術品又不失性感女人味，最讓人印象深刻。而另一款鞋底側面、底部都配上「H」字樣的運動鞋，則是更顯年輕有型。