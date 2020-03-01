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台大學生吃起來！壽司郎進軍「公館、美麗華」
自2018年6月首度登台之後，日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」的開店腳步不停歇。除了近期開幕的「台北永春店」與即將開幕的「台南西門路店」之外，北台灣又將再開設「美麗華」、「公館」等2間新門市，讓大直居民與公館學生們，有更多用餐選擇。
在日本擁有超過500間店舖的「壽司郎」，店內提供百餘款的壽司與輕食料理、炸物、點心，單盤售價多落在40～60元。因為業績已經連續8年蟬聯日本連鎖壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。在登台一年多之後，壽司郎目前在台已經有13間分店，版圖分佈全台北中南，其中台北永春店甫於2月3日開幕。
預計要在全台開設50間分店的壽司郎，即將再於台北美麗華、公館等兩大商圈內開設新門市，讓北台灣的門市總數上升到8間，目前兩間門市也都已經於求職網站上大力攬才。每逢新店開幕時，壽司郎均會推出期間限定的專屬優惠，令粉絲們更顯期待。另外原訂於2月底開幕的台南西門路店，則是延後至3月9日開幕，為台南第3間門市。
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