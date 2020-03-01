台大學生吃起來！壽司郎進軍「公館、美麗華」

自2018年6月首度登台之後，日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」的開店腳步不停歇。除了近期開幕的「台北永春店」與即將開幕的「台南西門路店」之外，北台灣又將再開設「美麗華」、「公館」等2間新門市，讓大直居民與公館學生們，有更多用餐選擇。

在日本擁有超過500間店舖的「壽司郎」，店內提供百餘款的壽司與輕食料理、炸物、點心，單盤售價多落在40～60元。因為業績已經連續8年蟬聯日本連鎖壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。在登台一年多之後，壽司郎目前在台已經有13間分店，版圖分佈全台北中南，其中台北永春店甫於2月3日開幕。