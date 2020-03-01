TWG tea馬卡龍「買1送1」！還有3款「台灣茶香」限定款

TWG tea自即日起在台推出獨家「台灣茶香馬卡龍系列」，共有阿里山嚴選茶佐柚子等3種口味。另為慶祝新店開幕，自3月1日起的特定日期，TWG tea推出打卡優惠方案，只要參與活動，就可免費獲得經典茶香馬卡龍。在一年一度的「世界馬卡龍日」，還會有一日限定的「馬卡龍買1送1」優惠。

來自於新加坡的TWG tea，以提供充滿創意的茗茶著稱，是許多奢華飯店與航空公司的合作供應夥伴。自2008年，TWG tea於新加坡開設首間沙龍與精品店，後又於世界各地接連插旗。目前在台灣，TWG tea共有7間分店，甫於信義新光三越A8館B2開幕的精品店，則為在台最新門市。

自3月1日至3月31日期間，TWG tea限時於全台門市販售台灣獨賣的台灣茶香馬卡龍系列，共有阿里山嚴選茶佐柚子、文山包種嚴選茶佐白巧克力，以及日月潭嚴選茶佐熱帶水果等3種口味，單顆售價60元。為慶祝新店開幕，3月1日至3月31日期間，每週二至A8館精品店消費，並參與官方打卡活動，可獲贈經典茶香馬卡龍一顆。而在3月21日的「世界馬卡龍日」，則可享6入盒裝茶香馬卡龍買1送1的優惠活動，每盒售價360元。