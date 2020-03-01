Lady Gaga新MV改用iPhone拍 用這些技巧達成電影級畫面

繼去年Selena Gomaz以iPhone 11 Pro拍攝《Rare》的音樂錄影帶，暌違三年強勢回歸流行樂壇的Lady Gaga，也選擇以iPhone 11 Pro拍攝全新單曲《Stupid love》MV，而這支新單曲與MV內容現在也已經在Apple Music上架。

Lady Gaga最新個人單曲《Stupid Love》的音樂錄影帶是由Daniel Askill執導，內容描繪了一場發生在外星沙漠中色彩斑斕、引人入勝的搏鬥，Lady Gaga身穿粉紅裝束，以領袖之姿最終施展超能力平定種族之間的鬥爭，內容呈現各種氣勢磅礡、極具科幻感的畫面。

導演Daniel Askill也分享了這次使用iPhone拍攝的感受，「對於已經習慣了使用更大更昂貴的相機來進行標準化拍攝的電影工作者來說，用iPhone 11 Pro拍攝是一段非常棒的體驗，創造了更多探索拍攝的可能和自由。」

「在某些場景的拍攝過程中，iPhone精巧的尺寸提供更多便利性，攝影師可以直接手持iPhone拍攝，也可以採用數台iPhone同時拍攝，一次捕捉到多種有趣的角度，這通常是以往做不到的事。」

另外，導演也將iPhone放在專業穩定器和無人機上進行拍攝。「透過器材輔助能實現更大視角的拍攝，iPhone 11 Pro的三個後置鏡頭我們都有用到，但主要是在廣角鏡頭和長焦鏡頭之間切換，並同時拍攝兩個幀率，一台iPhone以24fps拍攝，另一台iPhone則放置在主iPhone正下方以48fps進行慢動作拍攝。」