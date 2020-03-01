快訊

南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Lady Gaga新MV改用iPhone拍 用這些技巧達成電影級畫面

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
透過尺寸精巧的iPhone 11 Pro，可以更靈活完成與以往專業攝影機不同的取景技巧。圖／蘋果提供
透過尺寸精巧的iPhone 11 Pro，可以更靈活完成與以往專業攝影機不同的取景技巧。圖／蘋果提供

繼去年Selena Gomaz以iPhone 11 Pro拍攝《Rare》的音樂錄影帶，暌違三年強勢回歸流行樂壇的Lady Gaga，也選擇以iPhone 11 Pro拍攝全新單曲《Stupid love》MV，而這支新單曲與MV內容現在也已經在Apple Music上架。

Lady Gaga最新個人單曲《Stupid Love》的音樂錄影帶是由Daniel Askill執導，內容描繪了一場發生在外星沙漠中色彩斑斕、引人入勝的搏鬥，Lady Gaga身穿粉紅裝束，以領袖之姿最終施展超能力平定種族之間的鬥爭，內容呈現各種氣勢磅礡、極具科幻感的畫面。

導演Daniel Askill也分享了這次使用iPhone拍攝的感受，「對於已經習慣了使用更大更昂貴的相機來進行標準化拍攝的電影工作者來說，用iPhone 11 Pro拍攝是一段非常棒的體驗，創造了更多探索拍攝的可能和自由。」

「在某些場景的拍攝過程中，iPhone精巧的尺寸提供更多便利性，攝影師可以直接手持iPhone拍攝，也可以採用數台iPhone同時拍攝，一次捕捉到多種有趣的角度，這通常是以往做不到的事。」

另外，導演也將iPhone放在專業穩定器和無人機上進行拍攝。「透過器材輔助能實現更大視角的拍攝，iPhone 11 Pro的三個後置鏡頭我們都有用到，但主要是在廣角鏡頭和長焦鏡頭之間切換，並同時拍攝兩個幀率，一台iPhone以24fps拍攝，另一台iPhone則放置在主iPhone正下方以48fps進行慢動作拍攝。」

除了與Lady Gaga的合作，甫於西洋情人節發行新專輯《Changes》的Justin Bieber，專輯音樂錄影帶也選擇在Apple Music獨家上架。

Justin Bieber最新專輯《Changes》的音樂錄影帶於Apple Music獨家上架。圖／蘋果提供
Justin Bieber最新專輯《Changes》的音樂錄影帶於Apple Music獨家上架。圖／蘋果提供
透過器材輔助能實現更大視角的拍攝，這次導演也同時用兩台iPhone拍攝兩個幀率的畫面。圖／蘋果提供
透過器材輔助能實現更大視角的拍攝，這次導演也同時用兩台iPhone拍攝兩個幀率的畫面。圖／蘋果提供
導演Daniel Askill認為，傳統上用專業設備實現的拍攝情景，現在也用iPhone也可以實現。圖／蘋果提供
導演Daniel Askill認為，傳統上用專業設備實現的拍攝情景，現在也用iPhone也可以實現。圖／蘋果提供
Lady Gaga選擇以iPhone 11 Pro拍攝全新單曲《Stupid love》MV。圖／蘋果提供
Lady Gaga選擇以iPhone 11 Pro拍攝全新單曲《Stupid love》MV。圖／蘋果提供

攝影 Lady Gaga iPhone 11 Pro

延伸閱讀

柏林影展蔡明亮獲獎 鄭麗君：台灣電影能量豐沛

外資下修iPhone出貨 蘋概不妙

小摩送暖 七理由挺鴻海

別再瞎忙於殺後台！蘋果表示上滑關閉App可能縮短電池壽命

相關新聞

黑色已經很生火 粉色更逼人！香奈兒迷你包組合6月上市

說到女性心中的夢幻精品包，香奈兒絕對是代表性的品牌之一。去年耶誕節網路流傳過一組黑色迷你香奈兒經典包組合，當時某些網路媒...

TWG tea馬卡龍「買1送1」！還有3款「台灣茶香」限定款

TWG tea自即日起在台推出獨家「台灣茶香馬卡龍系列」，共有阿里山嚴選茶佐柚子等3種口味。另為慶祝新店開幕，自3月1日...

Lady Gaga新MV改用iPhone拍 用這些技巧達成電影級畫面

繼去年Selena Gomaz以iPhone 11 Pro拍攝《Rare》的音樂錄影帶，暌違三年強勢回歸流行樂壇的Lad...

波士頓龍蝦上桌 粵菜解放味蕾

時序入春，漢來名人坊高級粵菜餐廳推出一系列鮮甜溫潤的春季菜色，嚴選新鮮海鮮、當令蔬果，端出色彩繽紛的料理，呼應百花盛開的春季。

小資族開心吃 星級排餐千元有找

防疫大大減少外出用餐，漢來美食本館的三家西餐廳牛排館、鐵板燒、龍蝦酒店，嚴選美國肋眼牛排、櫻桃谷鴨胸、霜降黃金豬等多種不同頂級主餐，搭配鴨肝、加拿大北極大干貝、湯品、沙拉、甜點等讓老饕一次享用，超值回饋價980元，挑戰五星西餐廳排餐CP值最高大餐。

宅經濟正夯 飯店外帶便當不到200元

隨著新冠肺炎疫情蔓延，民眾因安全疑慮不敢外出，漢來美食集結旗下名人坊米其林星級餐廳、蔬食、翠園、福園台菜、弁慶日式料理、潮之鍋物等設計便當料理，由於色香味具全、價格親民，成功開拓另一條美食大道，受到消費者高度歡迎，令餐飲市場驚艷。

拍立得出新機 粉嫩色instax mini 11自拍模式更好拍

雖然大家都已經習慣用手機隨手拍，但按下快門立刻可以拿到照片的即可拍相機還是充滿了難以取代的使用樂趣。

摳鼻孔、菸味重、房間亂 他們交友常被拒

男女交往時個人衛生習慣或自我管理差，也會影響交友、婚姻，服務中心過去就介紹過「郎才女貌」外表條件好的會員，最後都因其中一...

面對3月疫情可能更嚴峻 吳寶春麵包提供小確幸優惠

新冠肺炎3月疫情可能愈來愈嚴峻，百業蕭條，連世界麵包冠軍師傅吳寶春也感受到這一波的影響，從今天起除縮短營業時間外，也提供...

羅浮宮熱展中！百歲抽象大師蘇拉熱 三月將上拍

誕生於1919年底的法國抽象藝術家蘇拉熱（Pierre Soulages）今年即將年滿101歲，是在國際上享有盛名且少數...

中文在文言文、白話文間無路可走 王文興找第三種文體

作家王文興從《家變》以來，作品常出現特殊造字、注音符號、空格及大量破折號等標點符號，類似表達到2016年《剪翼史》更到頂...

翠玉演繹大自然 玉世家捕捉風動 林曉同刻劃竹節

翡翠玉質，溫潤清透，翠色盈盈，有春風拂面的暖意。玉世家（JADEGIA）的2020春季翡翠珠寶，以「風動」為題，以馬眼形...

熱門新聞

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

防疫處方-飲食篇／抗病毒先強身 強大維生素藏在這些食物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。