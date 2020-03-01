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黑色已經很生火 粉色更逼人！香奈兒迷你包組合6月上市

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
外盒附有鏡子和小鑰匙可以當梳妝台與收納櫃使用。圖／摘自微博
外盒附有鏡子和小鑰匙可以當梳妝台與收納櫃使用。圖／摘自微博

說到女性心中的夢幻精品包，香奈兒絕對是代表性的品牌之一。去年耶誕節網路流傳過一組黑色迷你香奈兒經典包組合，當時某些網路媒體曾謠傳那是耶誕節限定發售的品項，後來經品牌證實該組合是今年六月才會上市的的2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列的迷你包禮盒。當時只揭露了黑色款，隨後粉紅色系列的曝光又讓這組合再度受到品牌迷的熱議，夢幻色更是讓人難以抗拒！

與黑色組合一樣，粉紅組合的迷你包禮盒內有香奈兒Classic、2.55包、Boy Chanel和Gabrielle四種包的縮小迷你版本，在配色上更是比黑色組合更多元，分別有粉紅、桃紅與紅色，其中Gabrielle包同樣也是推出斜紋軟呢款式。外盒則是紅色菱格紋設計，相較黑色更多了點熱情。

兩種顏色經典包迷你組合預計在今年六月份上市，售價25,000歐元（約825,000台幣），平均下來一個包要快二十萬台幣，但考量到外盒附有鏡子和小鑰匙可以當梳妝台與收納櫃使用，加上迷你尺寸的經典包數量本就稀少，目前並沒有單獨販售過，所以相信對很多收藏家來說算是很剛好的訂價。

迷你尺寸經典包數量稀少，目前並沒有單獨販售過。圖／香奈兒提供
迷你尺寸經典包數量稀少，目前並沒有單獨販售過。圖／香奈兒提供
2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列秀上有很多可愛的迷你包。圖／香奈兒提供
2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列秀上有很多可愛的迷你包。圖／香奈兒提供
粉紅組合的迷你包禮盒內同樣有香奈兒Classic、2.55包、Boy Chanel和Gabrielle四種包的縮小迷你版本，在配色深淺上更是比黑色組合更多元。圖／摘自微博
粉紅組合的迷你包禮盒內同樣有香奈兒Classic、2.55包、Boy Chanel和Gabrielle四種包的縮小迷你版本，在配色深淺上更是比黑色組合更多元。圖／摘自微博
香奈兒在六月將推出2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列迷你包禮盒。圖／摘自微博
香奈兒在六月將推出2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列迷你包禮盒。圖／摘自微博
迷你尺寸經典包數量稀少，目前並沒有單獨販售過。圖／香奈兒提供
迷你尺寸經典包數量稀少，目前並沒有單獨販售過。圖／香奈兒提供
2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列秀上有很多可愛的迷你包。圖／香奈兒提供
2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列秀上有很多可愛的迷你包。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 耶誕節

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