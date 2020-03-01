拍立得出新機 粉嫩色instax mini 11自拍模式更好拍

雖然大家都已經習慣用手機隨手拍，但按下快門立刻可以拿到照片的即可拍相機還是充滿了難以取代的使用樂趣。

富士軟片公司宣布將推出新款入門級馬上看相機instax mini 11，加入「自動曝光」功能，按下快門拍攝時，相機可以自動感應環境光線，自動調整快門速度和閃光燈輸出，讓使用者無論在室外明亮的晴天、還是室內昏暗的環境中，都能根據拍攝主體和背景自動調整拍攝參數，更容易拍出成功的照片。另外，mini 11還改善了自拍模式，開機後只需拉出鏡頭前端邊緣的鏡頭環便能切換為自拍模式，搭配原有的自拍鏡讓自拍變得更容易。

外型設計上，mini 11這次採用圓形機身的全新設計，單手握持也可完美貼合，操作起來更舒適。共有五種顏色，包括緋櫻粉、晴空藍、暗夜灰、冰晶白和丁香紫，並隨附兩款快門帽可供造型搭配。

另外，也同步推出文青感十足的全新風格底片，包括「天青石」花邊相紙以及SQUARE「漢白玉」花邊相紙，不但以大理石紋理為特色，並且採用特殊印刷，可突出閃亮的金屬光澤，讓instax照片摸起來更有質感。