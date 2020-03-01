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摳鼻孔、菸味重、房間亂 他們交友常被拒

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
中壢美滿服務中心徐乃義（左）表示個人衛生習慣不佳，常在男女交往時被打槍拒絕。圖／中壢美滿服務中心提供
中壢美滿服務中心徐乃義（左）表示個人衛生習慣不佳，常在男女交往時被打槍拒絕。圖／中壢美滿服務中心提供

男女交往時個人衛生習慣或自我管理差，也會影響交友、婚姻，服務中心過去就介紹過「郎才女貌」外表條件好的會員，最後都因其中一方衛生習慣不佳而被拒絕。

一位國中女老師三個月前參加中壢區美滿服務中心「個別一對一」活動，認識國立大學碩士畢業的科技業管理師，男方年收入近200萬元，原本認為是理想對象，還以結婚為前提交往。

不過女老師告訴美滿服務中心主任徐乃義，男生外型不錯談吐幽默，卻有個讓人無法忍受的壞習慣，喜歡用手指掏或是摳鼻孔，而且自得其樂到了像忘了我的程度，甚至飯前飯後都樂此不疲，她提醒對方卻不改，在觀感和健康因素考量下，決定分手。

在一家貿易公司擔任經理的張姓男子，半年前認識貿易公司王姓秘書，女方中英日文佳，外表甜美，假日喜歡爬山，不像一般女生愛逛百貨或愛吃美食。不過交往時，女生經常到男方家中走動，卻從不讓男方到女生家。

後來，男生妹妹有同事住在女方家附近，才發現外表亮麗的女秘書，家人有收集廢棄雜物癖，家中客廳擺滿從外面撿回來的瓶瓶罐罐以及破紙箱，沒回收價值的保麗龍也收，客廳連走路都難，雜物堆積太久還發出惡臭，遭鄰居抗議卻不理不睬，男生好意提問女生與其經常爬山，為什麼不幫家中清掃，女生還說尊重媽媽，也無法改變媽媽。

男方家長擔心娶回有收集癖的女生，又擔心不重視環境衛生的個性，是否會生病，因而對婚事躊躇不決，徐乃義建議男生是否可以全盤接受女生一切，否則就要考慮雙方感情去留。

徐乃義說，個人衛生習慣是自我管理的基本功課，過去也有會員反應交往的對象汽車內菸味薰人，懷疑從沒洗過，地毯、椅墊髒，也有人說對方鼻毛跑出鼻孔還強調鼻毛可以阻擋過濾空氣中的灰塵、細菌等，還有人不重視口腔衛生，連呼吸都有臭味，這些都是讓人卻步不想交往的阻力。

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