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面對3月疫情可能更嚴峻 吳寶春麵包提供小確幸優惠

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
吳寶春麵包店開店10年以來，首度推出多檔優惠，希望在民眾在面對嚴峻的疫情，有消費的小確幸。記者謝梅芬／攝影
吳寶春麵包店開店10年以來，首度推出多檔優惠，希望在民眾在面對嚴峻的疫情，有消費的小確幸。記者謝梅芬／攝影

新冠肺炎3月疫情可能愈來愈嚴峻，百業蕭條，連世界麵包冠軍師傅吳寶春也感受到這一波的影響，從今天起除縮短營業時間外，也提供優惠活動，每周定期推出一款熱銷麵包買一送一、消費送200元麵包折價券，員工說，這是開店10年來首度一口氣推出這麼多項的優惠。

這一波的疫情也影響吳寶春麵包店的來客數，許多人不願出門，購買麵包的人潮減少，加上看到疫情已波及社區，許多人心中難免很「悶」，吳寶春決定提供優惠方案，希望大家能開心品嘗麵包。

目前吳寶春麵包店在全台的分店營業時間除了在百貨公司無法縮短外，其餘各店都提高到晚上7點或7點30分就打烊，一來可以減少群聚的時間，二來，可讓員工早點休息。

另外，3月起也一口氣推出多項優惠，包括打烊前1小時推出晚安麵7折優惠，每周推一款麵包買一送一，還有消費滿300元，下周就可免費兌換價值200元的麵包。

吳寶春說，這一陣子，大家要面對嚴峻的疫情，大家心情都不是很好，提供麵包優惠，希望能稍解心情的鬱悶，才能面對疫情更大的挑戰。

吳寶春麵包店推出不老麵包買一送一，希望給消費者一個消費的小確幸。記者謝梅芬／攝影
吳寶春麵包店推出不老麵包買一送一，希望給消費者一個消費的小確幸。記者謝梅芬／攝影

疫情 吳寶春 新冠肺炎

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