小資族開心吃 星級排餐千元有找

防疫大大減少外出用餐，漢來美食本館的三家西餐廳牛排館、鐵板燒、龍蝦酒店，嚴選美國肋眼牛排、櫻桃谷鴨胸、霜降黃金豬等多種不同頂級主餐，搭配鴨肝、加拿大北極大干貝、湯品、沙拉、甜點等讓老饕一次享用，超值回饋價980元，挑戰五星西餐廳排餐CP值最高大餐。

牛排館主廚簡琦文師傅表示，雖是超值價，但食材跟料理手法絕不馬虎。肋眼是牛排最受歡迎的部位之一，特選美國Prime等級的濕式肋眼，大理石油花分布多且肉質軟嫩、肉汁豐郁以傳統炭烤的風味極佳，搭上以75度低溫油封的鴨肝，刨片後，帶出的油脂剛剛好，嚐來口感更加滑順綿密，更帶出了濃郁的香氣；來自加拿大北極海域當季的大干貝不僅顆顆飽滿，更能嚐到天然的鮮甜滋味，肉質肥厚Q彈，一個套餐就能同時嚐到頂級牛排、鴨肝以及干貝等主餐，可說是頂級海陸雙享受。

豬肋排 低溫24小時碳烤

不能吃牛，主餐上也有春雞可選擇，同樣是搭上鴨肝與大干貝的海陸雙享受，鮮嫩雞肉經主廚細心炭烤後，外酥內嫩且嚐來酥香。這次主餐中令人驚豔的還有這道低溫24小時炭烤豬肋排，料理過程十分繁複，得先將豬肋排、番茄、蔬菜及香料等食材一起浸泡24小時使之入味後，再煎熟，放入裝滿特製醬汁的真空袋，以75~80度左右之低溫慢烤，肉質十分細嫩，刀叉一撥就骨肉分離，煙燻香氣跟酸甜微辣的滋味，爽口且餘韻迷人。

鐵板燒此次推出了最超值的平日限定小資饗樂優惠午餐，售價更是令人驚豔，小資族也能開心接受的980元優惠價。主菜提供美國肋眼牛排、櫻桃谷鴨胸、香煎雞腿排以及霜降黃金豬四種選擇，其中人氣首選，美國肋眼牛排本身帶有分布均勻的大理石油花，油脂剛好，嚐來多汁鮮嫩，簡單的鹽巴、胡椒粉，不用過多的調味，以鐵板的料理方式炙燒，香氣濃郁且能帶出牛肉本身的美味。

哪裡吃

漢來本館

電話：07-216-1766