快訊

為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小資族開心吃 星級排餐千元有找

聯合晚報 / 記者林政鋒／高雄報導
炭烤美國肋眼搭油封鴨肝&干貝。 圖／漢來牛排館提供
炭烤美國肋眼搭油封鴨肝&干貝。 圖／漢來牛排館提供

防疫大大減少外出用餐，漢來美食本館的三家西餐廳牛排館、鐵板燒、龍蝦酒店，嚴選美國肋眼牛排、櫻桃谷鴨胸、霜降黃金豬等多種不同頂級主餐，搭配鴨肝、加拿大北極大干貝、湯品、沙拉、甜點等讓老饕一次享用，超值回饋價980元，挑戰五星西餐廳排餐CP值最高大餐。

牛排館主廚簡琦文師傅表示，雖是超值價，但食材跟料理手法絕不馬虎。肋眼是牛排最受歡迎的部位之一，特選美國Prime等級的濕式肋眼，大理石油花分布多且肉質軟嫩、肉汁豐郁以傳統炭烤的風味極佳，搭上以75度低溫油封的鴨肝，刨片後，帶出的油脂剛剛好，嚐來口感更加滑順綿密，更帶出了濃郁的香氣；來自加拿大北極海域當季的大干貝不僅顆顆飽滿，更能嚐到天然的鮮甜滋味，肉質肥厚Q彈，一個套餐就能同時嚐到頂級牛排、鴨肝以及干貝等主餐，可說是頂級海陸雙享受。

豬肋排 低溫24小時碳烤

不能吃牛，主餐上也有春雞可選擇，同樣是搭上鴨肝與大干貝的海陸雙享受，鮮嫩雞肉經主廚細心炭烤後，外酥內嫩且嚐來酥香。這次主餐中令人驚豔的還有這道低溫24小時炭烤豬肋排，料理過程十分繁複，得先將豬肋排、番茄、蔬菜及香料等食材一起浸泡24小時使之入味後，再煎熟，放入裝滿特製醬汁的真空袋，以75~80度左右之低溫慢烤，肉質十分細嫩，刀叉一撥就骨肉分離，煙燻香氣跟酸甜微辣的滋味，爽口且餘韻迷人。

鐵板燒此次推出了最超值的平日限定小資饗樂優惠午餐，售價更是令人驚豔，小資族也能開心接受的980元優惠價。主菜提供美國肋眼牛排、櫻桃谷鴨胸、香煎雞腿排以及霜降黃金豬四種選擇，其中人氣首選，美國肋眼牛排本身帶有分布均勻的大理石油花，油脂剛好，嚐來多汁鮮嫩，簡單的鹽巴、胡椒粉，不用過多的調味，以鐵板的料理方式炙燒，香氣濃郁且能帶出牛肉本身的美味。

哪裡吃

漢來本館

電話：07-216-1766

低溫 選美 北極

延伸閱讀

一頭牛只供6客！王品推炙燒帶骨牛小排 連假憑券送干貝

豬肋排買1送1！TGI FRIDAYS、德州牛排連假祭美食優惠

油飯、干貝混搭風 創意翻轉新味蕾

超狂「豪華海景湯圓」！鮑魚、干貝、蝦入餡　這個元宵好生猛

相關新聞

黑色已經很生火 粉色更逼人！香奈兒迷你包組合6月上市

說到女性心中的夢幻精品包，香奈兒絕對是代表性的品牌之一。去年耶誕節網路流傳過一組黑色迷你香奈兒經典包組合，當時某些網路媒...

波士頓龍蝦上桌 粵菜解放味蕾

時序入春，漢來名人坊高級粵菜餐廳推出一系列鮮甜溫潤的春季菜色，嚴選新鮮海鮮、當令蔬果，端出色彩繽紛的料理，呼應百花盛開的春季。

小資族開心吃 星級排餐千元有找

防疫大大減少外出用餐，漢來美食本館的三家西餐廳牛排館、鐵板燒、龍蝦酒店，嚴選美國肋眼牛排、櫻桃谷鴨胸、霜降黃金豬等多種不同頂級主餐，搭配鴨肝、加拿大北極大干貝、湯品、沙拉、甜點等讓老饕一次享用，超值回饋價980元，挑戰五星西餐廳排餐CP值最高大餐。

宅經濟正夯 飯店外帶便當不到200元

隨著新冠肺炎疫情蔓延，民眾因安全疑慮不敢外出，漢來美食集結旗下名人坊米其林星級餐廳、蔬食、翠園、福園台菜、弁慶日式料理、潮之鍋物等設計便當料理，由於色香味具全、價格親民，成功開拓另一條美食大道，受到消費者高度歡迎，令餐飲市場驚艷。

拍立得出新機 粉嫩色instax mini 11自拍模式更好拍

雖然大家都已經習慣用手機隨手拍，但按下快門立刻可以拿到照片的即可拍相機還是充滿了難以取代的使用樂趣。

摳鼻孔、菸味重、房間亂 他們交友常被拒

男女交往時個人衛生習慣或自我管理差，也會影響交友、婚姻，服務中心過去就介紹過「郎才女貌」外表條件好的會員，最後都因其中一...

面對3月疫情可能更嚴峻 吳寶春麵包提供小確幸優惠

新冠肺炎3月疫情可能愈來愈嚴峻，百業蕭條，連世界麵包冠軍師傅吳寶春也感受到這一波的影響，從今天起除縮短營業時間外，也提供...

羅浮宮熱展中！百歲抽象大師蘇拉熱 三月將上拍

誕生於1919年底的法國抽象藝術家蘇拉熱（Pierre Soulages）今年即將年滿101歲，是在國際上享有盛名且少數...

中文在文言文、白話文間無路可走 王文興找第三種文體

作家王文興從《家變》以來，作品常出現特殊造字、注音符號、空格及大量破折號等標點符號，類似表達到2016年《剪翼史》更到頂...

翠玉演繹大自然 玉世家捕捉風動 林曉同刻劃竹節

翡翠玉質，溫潤清透，翠色盈盈，有春風拂面的暖意。玉世家（JADEGIA）的2020春季翡翠珠寶，以「風動」為題，以馬眼形...

用缺陷製造極美 台灣最清澈通透的缺陷美

淌流河水，聚流入湖；細水長流，匯集於海。一條河，能承載多少故事與祕密？又能包容多少瑕疵與缺陷？利用原本木工師傅眼中的缺陷品，CHIC WAY DESIGN要用實木河流造型桌，來說說珍惜資源，利用缺陷製造極美的故事。

綠色美學設計 打造健康新生活

退休後的生活，渴望走向精緻而舒適的人生，因此換屋之後，轉向更健康現代風格，從舊屋使用歐德系統衣櫥到新屋全室委託整體統籌規劃，居家空間在歐德桃園店鄭國成設計師的量身打造下，優異而環保健康的系統家具不僅兼具時尚美型，更保有強大收納，甚至精緻華美或自然溫潤都能完美融入，綻放出細膩耀眼華彩。

熱門新聞

拒送醫院便當 正忠排骨飯致歉並捐100萬防疫

「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

爸爸的麥當勞點餐初體驗 開口一句話解女兒20年疑惑

防院內感染出招！設「藥來速、便利抽」不進醫院

不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

把握好天氣！ 吳德榮：傍晚起北部轉雨降溫 周三又變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。