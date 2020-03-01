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羅浮宮熱展中！百歲抽象大師蘇拉熱 三月將上拍
誕生於1919年底的法國抽象藝術家蘇拉熱（Pierre Soulages）今年即將年滿101歲，是在國際上享有盛名且少數持續創作不輟的高齡在世藝術家。法國羅浮宮更於去年底開始舉辦回顧展至3月9日止，回顧這位擅長黑暗與光影的藝術大師自二戰後崛起至今的創作歷程。他的代表作品之一《繪畫，128.5 x 128.5公分，1959年12月16日》也將於3月12日領銜倫敦邦瀚斯「戰後與當代藝術」拍賣。
蘇拉熱既是克萊恩（Franz Kline）和羅斯科（Mark Rothko）的同輩，更曾經是趙無極的密友，兩人曾於1957年同赴紐約。蘇拉熱的作品都沒有命題，一律稱之為繪畫（Peinture），加上完成日期、作品尺寸當作作品題目，這也影響到趙無極在1958年後的創作命名。他的作品以「黑」出名，「outrenoir」意指黑色之外， 以各種藝術形式透過黑色呈現各種光線的可能性。台北市立美術館也曾舉辦過這位抽象藝術大師的個展。
《繪畫，128.5 x 128.5公分，1959年12月16日》將於2020年3月12日倫敦邦瀚斯「戰後與當代藝術」拍賣領銜上拍，畫作以深邃濃烈的赤紅色為底色，與蘇拉熱同時期作品截然不同，黑色部分則可感受到藝術家對於光線質感的追求。在約3000幅左右的蘇拉熱的油畫和素描中，僅有不多於15幅的作品是以紅黑色調及如此手法入畫的布面油畫，珍罕非常。估價約550萬英鎊起（約台幣2億1243萬元）。
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