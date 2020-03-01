中文在文言文、白話文間無路可走 王文興找第三種文體

作家王文興從《家變》以來，作品常出現特殊造字、注音符號、空格及大量破折號等標點符號，類似表達到2016年《剪翼史》更到頂。許多讀者認為難讀，這卻是王文興在中文文言文及白話文外，一直尋找的新文體，「我的難讀，目標是要讓懂的人覺得很容易。」

王文興說，他二十多歲時就覺得白話文和其他國家理想的文體比起來，無法充分表達意涵。至於文言文雖好，但更難寫難讀，也不是他要的，例如他若寫得像史記一樣，今日更讓人看不懂。

「中文活在文言文、白話文間，簡直無路可走。」王文興說，他因此要找新的文體，所用的一切奇特方法，都是為了要達到文字該有的效果。至於為何不能在易中求易，這是「我個人能力做不到」；他只能在「難中求易」，至少讓懂的人覺得容易。

新出版小說集《新舊十二文》不少作品今日看來，反映當年不同階級與省籍的面向及衝突。王文興說，當時他因為還很年輕，還未跳到社會學式的客觀位置來寫，純粹只像鏡子般反映當時的生活寫實，就像他年輕時勤於學習的契軻夫、屠格涅夫、杜斯妥也夫斯基等俄國作家及莫泊桑等法國作家一樣。他說，也許要到《家變》後，他才開始注入時代的觀點。

另方面，《家變》許多細節令人聯想有否自傳成分，但現實中王文興一直盡力侍奉雙親。王文興說，每個人都有兩面，「一面想做理想的人，可能另外一面是罪人」，如果多觀察自己的缺點並放大，就很容易拿來討論，他二十幾歲階段受影響最多、最感動的俄國作家杜斯妥也夫斯基，也是這樣挖掘自己內心黑暗面來寫實。