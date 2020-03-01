翠玉演繹大自然 玉世家捕捉風動 林曉同刻劃竹節

翡翠玉質，溫潤清透，翠色盈盈，有春風拂面的暖意。玉世家（JADEGIA）的2020春季翡翠珠寶，以「風動」為題，以馬眼形翡翠比擬青嫩綠葉，圓潤飽滿卻又優雅。作品巧妙運用天然翡翠綠意的層次變化，配襯隨著身體動作閃耀的鑽石，詮釋春天蓬勃的生命力量。尤其仿若稻穗的鑲鑽胸針，沿著馬眼形狀的蜿蜒出女性化的整體線條，不同比例主石的層層嵌接，堆疊出豐盛之美。全系列包括戒指、耳環與胸針。

同時，台灣珠寶設計師林曉同推出「君子」系列新作品包括手鐲、戒指、套練等，結合玉石剛毅、堅硬的質地和「竹節」的雅緻外觀，彰顯君子虛心正直、謙虛有節度的美好形象，是最初為男士誕生的「君子」系列獻給當代女性的全新創作，顛覆傳統玉石印象。而整個創作構思、繪製手稿、雕琢玉石的創作細節，也將自3月14日起，在全新的遠東百貨信義A13「林曉同珠寶藝廊」展出，重現新世代女性象徵的誕生過程。 玉世家2020春季翡翠珠寶「風動系列」。圖／玉世家提供 玉世家2020春季翡翠珠寶「風動系列」。圖／玉世家提供 林曉同珠寶「君子」18K金翠玉鑽石手環，69,900元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶推出「君子」系列新品。圖／林曉同珠寶提供 玉世家「春藏」馬眼形翡翠鑲鑽稻穗造型胸針，68萬6,000元。圖／玉世家提供 林曉同珠寶「君子」18K玫瑰金翠玉戒指，53,000元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶「君子」18K金翠玉鑽石戒指，96,000元起。圖／林曉同珠寶提供 玉世家馬眼形翡翠鑲鑽垂墜流蘇造型耳環，28萬6,000元。圖／玉世家提供 林曉同珠寶「君子」18K金翠玉鑽石套鍊，82,000元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶「君子」18K金翠玉鑽石手環，69,900元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶「君子」18K金翠玉鑽石戒指，96,000元起。圖／林曉同珠寶提供 玉世家「春詠」馬眼形翡翠鑲鑽戒指與耳環套組，價格店洽。圖／玉世家提供