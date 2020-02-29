新冠肺炎席捲歐洲！世界最大「柏林國際旅展」急取消

隨著新冠肺炎（COVID-19）在全球的疫情持續擴大，越來越多的國際活動接連取消或延期。原訂於3月4日登場、全世界規模最大的觀光博覽會「柏林國際旅展（ITB Berlin）也宣佈取消，估計將影響上萬家參展廠商。

自1966年舉辦至今的柏林國際旅展，是全世界規模最大的B2B與B2C旅遊展覽活動，內容包括航空、租車、飯店、遊輪等等不同種類型態，每年超過180個國家、10,000個展攤參與，是全球旅遊市場的重要風向球，也是各國旅遊相關業者相互交流、互動的重要平台。台灣政府與業者也會透過柏林國際旅展，向世界推廣台灣的觀光環境與資源。去年台灣館就以小鎮為主題，在現場呈現台灣的茶道和陣頭表演。

今年柏林國際旅展原訂於3月4日至3月8日登場，但受到新冠肺炎的衝擊，2月29日已經正式對外公佈取消。目前德國當地已有超過50起的新冠肺炎確診病例。除了柏林國際旅展之外，包括原將於日內瓦舉行的Watches & Wonders鐘錶展、巴塞隆納世界通訊大會等世界級的產業重要活動，同樣也都因新冠肺炎而取消。東京奧運是否能夠如期順利舉行，也成為各界關注的焦點。