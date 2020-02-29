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巴黎時裝周 / CELINE華麗再現 1970搖滾魂
由Hedi Slimane掌舵的CELINE，則帶來兼具男女裝的100多套造型。牛仔靴、翻領附腰帶的長風衣、金蔥百摺裙、誇張的蝴蝶結造型，似領人重返迷幻、自由奔放的1970年代，外套或窄裙上的金色拼接葉片圖案，則自奢華氛圍中湧現歡快能量，並透過飄逸的荷葉邊與皺褶，隨性擺動，展現從結構到心靈的自由解放。
男裝則延續Hedi Slimane喜愛的搖滾嬉皮風格：纖瘦修長的男模們紛紛換上蝴蝶領的荷葉邊絲質襯衫、訂製刺繡獵裝外套、天鵝絨的西裝外套與喇叭長褲；宛如太空衣布料、泛著金屬光澤的外套，試圖召喚1970年的科幻聯想，同時黑色寬檐圓頂禮帽與軍帽，則形塑了CELINE男子的搖滾精神、大膽、桀驁不馴。
值得一提的是：當模特兒們從巨型金屬凱旋門TRIOMPHE LOGO裝置登場前，皆噴灑以CELINE高級訂製香水「爬行動物（REPTILE）」，以混和雪松、樹苔、皮革與麝香等氣味，從氣味以致時裝視覺，從不同感官領受，多層次構建起由Hedi Slimane打造的中性風格場域。
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