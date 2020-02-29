聽新聞
test
0:00 / 0:00
巴黎時裝周 / LOEWE 實驗與實穿間的巧妙平衡
巴黎時裝周進入第四日，西班牙品牌LOEWE在本次大秀中悄悄藏入創新意念，雖然謝幕時Jonathan Anderson低調走完全場，但他對時裝的探索卻展現在悉數48套造型之中。他從西班牙的影像中同時汲取簡約與鋪張華麗的對比，再以誇張結構像燈籠袖、高領口、緊身的修身上衣與層層垂墜布料，呈現出莊嚴與強悍印象。
LOEWE 2020/21的秋冬女裝系列，兼具結構的實驗性與對織品的莞爾想像。極端的服裝線條呈現妙不可言的趣味，而垂墜的剪裁則反映了背後具備的精湛手藝，並以行走穿戴時的生動搖曳，讓衣物重新擁有生命，再於實穿與實驗中找到巧妙平衡。與日本陶藝家Takuro Kuwata的合作則是本季另一亮點：洋裝上的不規則陶瓷片裝飾、又或Flamenco Clutch包款上的瓷器裝飾，都從質地與顏色上，散發著鮮活律動的新奇感受。
事實上，這次LOEWE與Takuro Kuwata並非無中生有，後者帶有解構風格的作品，以豐富的用色見長，並曾在「2018年度LOEWE工藝獎」頒獎禮中獲頒優異獎，更因為LOEWE大膽將陶瓷與衣物結合，為本季造型，帶來迥異過往的實驗新趣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言