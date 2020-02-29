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巴黎時裝周 / LOEWE 實驗與實穿間的巧妙平衡

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
透過對線條的再解構，LOEWE本季在實穿中帶有些許實驗意味。圖 / LOEWE提供。
透過對線條的再解構，LOEWE本季在實穿中帶有些許實驗意味。圖 / LOEWE提供。

巴黎時裝周進入第四日，西班牙品牌LOEWE在本次大秀中悄悄藏入創新意念，雖然謝幕時Jonathan Anderson低調走完全場，但他對時裝的探索卻展現在悉數48套造型之中。他從西班牙的影像中同時汲取簡約與鋪張華麗的對比，再以誇張結構像燈籠袖、高領口、緊身的修身上衣與層層垂墜布料，呈現出莊嚴與強悍印象。

LOEWE 2020/21的秋冬女裝系列，兼具結構的實驗性與對織品的莞爾想像。極端的服裝線條呈現妙不可言的趣味，而垂墜的剪裁則反映了背後具備的精湛手藝，並以行走穿戴時的生動搖曳，讓衣物重新擁有生命，再於實穿與實驗中找到巧妙平衡。與日本陶藝家Takuro Kuwata的合作則是本季另一亮點：洋裝上的不規則陶瓷片裝飾、又或Flamenco Clutch包款上的瓷器裝飾，都從質地與顏色上，散發著鮮活律動的新奇感受。

事實上，這次LOEWE與Takuro Kuwata並非無中生有，後者帶有解構風格的作品，以豐富的用色見長，並曾在「2018年度LOEWE工藝獎」頒獎禮中獲頒優異獎，更因為LOEWE大膽將陶瓷與衣物結合，為本季造型，帶來迥異過往的實驗新趣。

LOEWE本季與日本陶藝家Takuro Kuwata合作，將陶瓷與衣物或配件結合，展現出奇異表情。圖 / LOEWE提供。
LOEWE本季與日本陶藝家Takuro Kuwata合作，將陶瓷與衣物或配件結合，展現出奇異表情。圖 / LOEWE提供。
寬鬆與飄逸的呈現，在實穿外帶來優雅突破。圖 / LOEWE提供。
寬鬆與飄逸的呈現，在實穿外帶來優雅突破。圖 / LOEWE提供。

西班牙 陶藝

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