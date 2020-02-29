巴黎時裝周 / LOEWE 實驗與實穿間的巧妙平衡

巴黎時裝周進入第四日，西班牙品牌LOEWE在本次大秀中悄悄藏入創新意念，雖然謝幕時Jonathan Anderson低調走完全場，但他對時裝的探索卻展現在悉數48套造型之中。他從西班牙的影像中同時汲取簡約與鋪張華麗的對比，再以誇張結構像燈籠袖、高領口、緊身的修身上衣與層層垂墜布料，呈現出莊嚴與強悍印象。

LOEWE 2020/21的秋冬女裝系列，兼具結構的實驗性與對織品的莞爾想像。極端的服裝線條呈現妙不可言的趣味，而垂墜的剪裁則反映了背後具備的精湛手藝，並以行走穿戴時的生動搖曳，讓衣物重新擁有生命，再於實穿與實驗中找到巧妙平衡。與日本陶藝家Takuro Kuwata的合作則是本季另一亮點：洋裝上的不規則陶瓷片裝飾、又或Flamenco Clutch包款上的瓷器裝飾，都從質地與顏色上，散發著鮮活律動的新奇感受。