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賞櫻不用去日本或陽明山 新北板橋鬧區也有秘境

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
永安里長高導民表示，永安公園旁的櫻花步道全長約1公里，每年2月底就可以看到櫻花。記者江婉儀／攝影
永安里長高導民表示，永安公園旁的櫻花步道全長約1公里，每年2月底就可以看到櫻花。記者江婉儀／攝影

賞櫻不用飛日本、跑陽明山，位在萬板大橋旁的永安公園，每年櫻花花期，都有櫻花綻放，住在附近的民眾都可以就近賞櫻，里長高導民說，這是板橋的櫻花秘境。

板橋區萬板大橋是台北市及新北市重要的通行出入口，每日車流量高達幾萬車次，因此永安公園的外觀及型態，就成為大部分人對新北市的第一印象。

永安里長高導民表示，永安公園旁的櫻花步道全長約1公里，每年2月底就可以看到櫻花，目前約有86株櫻花，山櫻花、八重櫻、吉野櫻都有，民眾不必跑去日本或陽明山上才能賞花，是板橋市區內的櫻花秘境。另外，還有唯一一棵雙色吉野櫻，也是特色跟精神象徵。

高導民表示，現在很多民眾都會來賞櫻，但公園步道老舊，希望市府能協助整頓、重新規畫公園，且附近也有幼稚園，希望能增加一些簡易的遊樂設施，打造兒童主題公園。

新北市議員劉美芳表示，她支持里長的想法，日前也幫忙向中央爭取經費，也先提供經費進行櫻花樹種植，並且針對公園的草皮、樹種做重新規畫，原本步道旁沒有鋪設草皮，容易被占用或堆積雜物，鋪設草皮除解決問題，也綠化公園環境。

永安里長高導民表示，公園有一棵雙色吉野櫻，是在地特色也是精神象徵。記者江婉儀／攝影
永安里長高導民表示，公園有一棵雙色吉野櫻，是在地特色也是精神象徵。記者江婉儀／攝影
位在萬板大橋旁的永安公園，每年櫻花花期，都有櫻花綻放，住在附近的民眾都可以就近賞櫻。記者江婉儀／攝影
位在萬板大橋旁的永安公園，每年櫻花花期，都有櫻花綻放，住在附近的民眾都可以就近賞櫻。記者江婉儀／攝影

櫻花 賞櫻

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