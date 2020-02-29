賞櫻不用去日本或陽明山 新北板橋鬧區也有秘境

賞櫻不用飛日本、跑陽明山，位在萬板大橋旁的永安公園，每年櫻花花期，都有櫻花綻放，住在附近的民眾都可以就近賞櫻，里長高導民說，這是板橋的櫻花秘境。

板橋區萬板大橋是台北市及新北市重要的通行出入口，每日車流量高達幾萬車次，因此永安公園的外觀及型態，就成為大部分人對新北市的第一印象。

永安里長高導民表示，永安公園旁的櫻花步道全長約1公里，每年2月底就可以看到櫻花，目前約有86株櫻花，山櫻花、八重櫻、吉野櫻都有，民眾不必跑去日本或陽明山上才能賞花，是板橋市區內的櫻花秘境。另外，還有唯一一棵雙色吉野櫻，也是特色跟精神象徵。

高導民表示，現在很多民眾都會來賞櫻，但公園步道老舊，希望市府能協助整頓、重新規畫公園，且附近也有幼稚園，希望能增加一些簡易的遊樂設施，打造兒童主題公園。