權力的遊戲拍攝地！第一本「馬爾他米其林指南」出爐

繼日前所公佈的2020北歐米其林指南、瑞士米其林指南後，米其林近期推出第一本「馬爾他米其林指南」，共計有26間餐廳入榜，其中De Mondion、Noni等3間餐廳，成為首批奪下一星的在地餐廳，另外還有3間餐廳獲得必比登的推介肯定。

位於南歐的馬爾他共和國，由馬爾他島、科米諾島、哥佐島等幾座島嶼組成，其中科米諾島更擁有「歐洲後花園」的美譽。馬爾他儘管國土面積僅有316平方公里，但是地理位置重要，而且風景優美。因此包括神鬼戰士、特洛伊、權力的遊戲、末日之戰等電影均曾在此取景，吸引許多觀光客與影迷前來朝聖。

本次所公佈的第一本「馬爾他米其林指南」中，共有De Mondion、Noni、Under Grain等3間餐廳獲得一星殊榮，均是以地中海菜系為主，各自以精湛的手藝獲得肯定。另外Terrone、Commando、Rubino等3間餐廳，則是憑藉著物有所值的價格與優異的料理水準，獲得了必比登推介。其他如Aaron´s Kitchen、59 Republic等20間餐廳，各自供應傳統的地方料理、海鮮美食、創意現代料理，甚至是亞洲菜等等不同佳餚，也都於首本「馬爾他米其林指南」中，得到了米其林餐盤的讚賞。