需要新鮮空氣！戶外春遊「登山、露營正夯」　大帳棚、充氣床墊買氣旺

近期為了防疫，如果想出門透透氣，在空氣流通的戶外露營、登山成了許多人的首選，尤其天氣逐漸轉暖之後，正是春遊的時機，帶動網購露營、登山、野炊等相關用品買氣湧現。

蝦皮購物露營相關用品月銷售成長近4成，去年熱賣商品以卡式爐、露營鍋具、睡袋、露營地墊為主，今年則以輕便、易收納的商品最熱賣，例如自動帳篷、充氣床墊、折疊式野餐墊等，適合6～8人的家庭式大型帳棚、附水壺收納袋的露營推車也很受歡迎。此外，「野餐墊」關鍵字近一個月熱搜成長近1.8倍。

Yahoo奇摩購物中心2月至今登山及露營配件訂單成長近8成、登山杖也成長5成，帳篷、手電筒、頭燈、戶外桌椅、爐具等銷售量皆有增長，帳篷以「Turbo Tent」品牌最受青睞，包下TOP 3熱銷帳篷榜，其中又以Nomad 270遊牧民族6人帳篷、Tourist 270單件式一房一廳6人帳篷、Sahara 400科技棉10人帳篷買氣最旺。Yahoo奇摩拍賣帳篷訂單成長1倍、野炊用品業績也翻倍成長，野炊用品熱銷TOP 3包括卡式瓦斯噴火槍、戶外酒精爐、迷你卡斯爐，體積小、便於攜帶是最大特色。