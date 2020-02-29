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需要新鮮空氣！戶外春遊「登山、露營正夯」　大帳棚、充氣床墊買氣旺

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Turbo Tent Turbo Lite 300－3.0一房一廳8人帳篷第3代，原價22,800元，Yahoo奇摩購物中心特價20,800元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Turbo Tent Turbo Lite 300－3.0一房一廳8人帳篷第3代，原價22,800元，Yahoo奇摩購物中心特價20,800元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

近期為了防疫，如果想出門透透氣，在空氣流通的戶外露營、登山成了許多人的首選，尤其天氣逐漸轉暖之後，正是春遊的時機，帶動網購露營、登山、野炊等相關用品買氣湧現。

蝦皮購物露營相關用品月銷售成長近4成，去年熱賣商品以卡式爐、露營鍋具、睡袋、露營地墊為主，今年則以輕便、易收納的商品最熱賣，例如自動帳篷、充氣床墊、折疊式野餐墊等，適合6～8人的家庭式大型帳棚、附水壺收納袋的露營推車也很受歡迎。此外，「野餐墊」關鍵字近一個月熱搜成長近1.8倍。

Yahoo奇摩購物中心2月至今登山及露營配件訂單成長近8成、登山杖也成長5成，帳篷、手電筒、頭燈、戶外桌椅、爐具等銷售量皆有增長，帳篷以「Turbo Tent」品牌最受青睞，包下TOP 3熱銷帳篷榜，其中又以Nomad 270遊牧民族6人帳篷、Tourist 270單件式一房一廳6人帳篷、Sahara 400科技棉10人帳篷買氣最旺。Yahoo奇摩拍賣帳篷訂單成長1倍、野炊用品業績也翻倍成長，野炊用品熱銷TOP 3包括卡式瓦斯噴火槍、戶外酒精爐、迷你卡斯爐，體積小、便於攜帶是最大特色。

PChome 24h購物2月份戶外用品銷量較去年成長3成以上，野炊、登山等用品買氣佳，除了多功能、易攜帶之外，消費者更加享受生活，對高單價商品的接受度提高。搭設露營據點是大工程，除了攜帶寬敞舒適的帳篷之外，搭設天幕帳可擴充活動空間，還能做為野炊用餐的延伸據點，吸引許多露友下單；輕巧易收納的折疊椅、各式野炊廚具也是熱門好物，像是KAZMI彩繪民族風折疊椅、SOTO黑蜘蛛爐ST－310MT等。

4人自動帳篷，蝦皮購物特價399～599元。圖／蝦皮購物提供
4人自動帳篷，蝦皮購物特價399～599元。圖／蝦皮購物提供
KAZMI彩繪民族風折疊椅，PChome 24h購物3月31日前特價729元。圖／PChome 24h購物提供
KAZMI彩繪民族風折疊椅，PChome 24h購物3月31日前特價729元。圖／PChome 24h購物提供
可機洗ATC TPU組合充氣床墊，售價2,480～2,680元。圖／蝦皮購物提供
可機洗ATC TPU組合充氣床墊，售價2,480～2,680元。圖／蝦皮購物提供
露營推車，原價2,990元、蝦皮購物特價1,399元。圖／蝦皮購物提供
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SOTO黑蜘蛛爐ST－310MT，原價3,680元、PChome 24h購物3月15日前特價1,980元。圖／PChome 24h購物提供
SOTO黑蜘蛛爐ST－310MT，原價3,680元、PChome 24h購物3月15日前特價1,980元。圖／PChome 24h購物提供
Naturehike長手把6061鋁合金三節外鎖登山杖，原價1,180元、Yahoo奇摩購物中心特價590元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Naturehike長手把6061鋁合金三節外鎖登山杖，原價1,180元、Yahoo奇摩購物中心特價590元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
加厚型自動充氣睡墊，蝦皮購物特價439元。圖／蝦皮購物提供
加厚型自動充氣睡墊，蝦皮購物特價439元。圖／蝦皮購物提供
無段式躺椅涼椅，原價2,000元、Yahoo奇摩超級商城3月31日前特價689元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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韓國SELPA雲頂7075鋁合金登山杖，PChome 24h購物3月15日前特價2入599元。圖／PChome 24h購物提供
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Coleman氣化露營燈，原價5,100元、Yahoo奇摩拍賣特價4,590元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
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露營 野餐

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