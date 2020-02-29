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口罩妝的好幫手！ETUDE HOUSE、1028飾底乳新色打造「清新偽素顏」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
善用不同顏色的飾底乳不僅可以打造精緻底妝，在口罩日常更是妝點好氣色的首選。圖／ETUDE HOUSE提供
善用不同顏色的飾底乳不僅可以打造精緻底妝，在口罩日常更是妝點好氣色的首選。圖／ETUDE HOUSE提供

運用不同色階的飾底乳修飾臉部各種小瑕疵，原本就是精緻底妝的一部分，在最近常常需要戴口罩出門、天氣又漸漸轉熱的當下，善用飾底乳可以妝點出如同馬卡龍般的粉嫩美肌，尤其春天的陽光已經頗具威力，選擇具有防曬係數的飾底乳更方便，省去層層疊擦防曬的悶熱感。

ETUDE HOUSE指出，愈來愈多亞洲女性追求精緻底妝，粉底、飾底乳的色系選項也日益增加，校色型修飾乳的賣量在亞洲創下平均每秒賣出一瓶的佳績，因此ETUDE HOUSE再度推出飾底延伸商品，以馬卡龍為概念，新品包括帶有水嫩平滑粉體的美肌魔飾控油修飾蜜，草莓粉色適合暖色調膚色，散發改善暗沉的櫻花粉嫩光；含綜合玻尿酸成分的美肌魔飾補水修飾乳，薰衣草紫色適合冷色調膚色，拯救蠟黃肌的水感光；加上原有熱賣款的美肌魔飾柔光修飾乳，蜜桃色適合中性色調膚色，打造接近原膚色的珊瑚光，輕鬆妝點好氣色。

1028熱銷多年的超控油飾底乳，針對亞洲常見膚色、瑕疵困擾以校色原理還原乾淨肌質，全新的UV校色飾底乳升級版更強化持妝力，適合台灣天氣的水感質地不黏膩，並具備高防曬係數SPF50 +★，除了原有的粉、紫、綠色之外，新推出的藍色是專為中度蠟黃暗沉肌膚所設計。

1028全新4色的超控油UV校色飾底乳，利用不同色調解鎖各路美肌障礙，粉色可改善黯淡無采氣色，提升紅潤感；紫色可校正蠟黃肌，更加嫩白潤亮；綠色可修飾泛紅和痘疤；藍色則適用於中度蠟黃與暗沉，妝感不同於提升白皙感的紫色飾底乳，會更加透明澄淨。

ETUDE HOUSE美肌魔飾系列再添新成員，3色滿足不同膚況需求。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE美肌魔飾控油修飾蜜（草莓粉色），售價520元。圖／ETUDE HOUSE提供
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1028超控油UV校色飾底乳，售價350元，共4色。圖／1028提供
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ETUDE HOUSE美肌魔飾補水修飾乳（薰衣草紫色），售價520元。圖／ETUDE HOUSE提供
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善用不同顏色的飾底乳不僅可以打造精緻底妝，在口罩日常更是妝點好氣色的首選。圖／ETUDE HOUSE提供
善用不同顏色的飾底乳不僅可以打造精緻底妝，在口罩日常更是妝點好氣色的首選。圖／ETUDE HOUSE提供
1028超控油UV校色飾底乳＃04 BLUE藍色可打造自然澄淨膚色，售價350元。圖／1028提供
1028超控油UV校色飾底乳＃04 BLUE藍色可打造自然澄淨膚色，售價350元。圖／1028提供
1028超控油UV校色飾底乳＃02 PURPLE紫色可修飾蠟黃膚色。圖／1028提供
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1028超控油UV校色飾底乳新推出專為中度蠟黃暗沉困擾者所設計的藍色款。圖／1028提供
1028超控油UV校色飾底乳新推出專為中度蠟黃暗沉困擾者所設計的藍色款。圖／1028提供
ETUDE HOUSE美肌魔飾柔光修飾乳（蜜桃色），售價520元。圖／ETUDE HOUSE提供
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1028超控油UV校色飾底乳＃01 PINK粉色可做潤色提亮。圖／1028提供
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1028超控油UV校色飾底乳＃03 GREEN綠色可修飾泛紅。圖／1028提供
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