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菲董手戴千萬腕表 RICHARD MILLE藍寶石水晶展潮味
看起來相似的事物、本質卻可能有極大差異，像是水和空氣看來都能穿透，但大異其趣；水晶和藍寶石水晶玻璃看起來都似透明，但前者相對脆弱，而後者則具備高硬度、加工不易的特質，同時視覺通透。
音樂潮人「菲董」Pharrell Williams近日被目擊配戴了RICHARD MILLE的RM 056 Tourbillon Split Seconds Competition Chronograph Felipe Massa SAPPHIRE腕表，具備陀飛輪、追針計時碼表功能，雖說「菲董」配戴的是試作款、但該枚腕表全世界也才發行五枚，因為單獨製造一個藍寶石水晶表殼就需要1,000小時，加上複雜的科技物料表殼與複雜機芯，定價約6,000多萬，物以稀為貴。
無獨有偶，音樂小天王潘瑋柏也是RICHARD MILLE透明藍寶石水晶腕表的愛好者，一月時他曾在ig上照片中配戴一只新款的RM 57-03 TOURBILLON SAPPHIRE DRAGON水晶龍陀飛輪腕表，同樣採限量發行55只，而且其中僅五只為藍寶石水晶表殼，表款再以人手精細雕刻了栩栩如生的龍形圖騰，定價約7,260萬。把一棟房子戴在手上什麼感覺？這就是了！
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