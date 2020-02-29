2020美白大突破！ Sisley「掌心亮白現象」震撼美妝界
即將進入暖暖的3月天，又到了「美白」旺季。除了膚色的璀璨明亮、均勻無瑕疵外，2020年的美白保養還可以有什麼大突破呢？
法國頂級保養品牌Sisley今年春天以「宛如剛出生」的自然均勻淨白為發想，結合科學研究，找到了最新掌心亮白現象，並以此研發全新重量級美白新品「璀璨鑽白濃縮精華」。
Sisley表示，實驗室花了許久的時間，終於發現出令人驚訝的生理機制-「掌心亮白現象」，意即無論我們的膚色如何，手掌和腳掌總是會呈現自然較淺、較明亮的顏色，假設我們能夠透過最突破性的超高科技，將這樣的淨白、透亮的肌膚，複製到臉上呢？
Sisley進一步指出，實驗室同時也發現，掌心肌膚中DDK1正是這種使局部肌膚較白的來源。DKK1是黑色素生成的天然抑制劑， 由掌心區域的肌膚專門產生。這樣的突破性發現，Sisley實驗室將其運用在亮白新產品「璀璨鑽白濃縮精華」配方中，幫助肌膚亮白。
除了從「掌心亮白現象」獲得靈感，Sisley進一步再從植物中尋找發現埃及藏青果萃取活性，能夠模擬出類DKKI的成分，抑制黑色素生成，使肌膚能夠呈現出無雜質、由肌底透出的澄淨明亮、淨白膚色。
同時，Sisley也搭配運用碗豆胜肽萃取物和百里香萃取物，以及維生素B3等成分的專利鑽白複合物，還有可增強肌膚防禦力的維他命E衍生物、天然紅沒藥醇，並搭配蘊含薰衣草和馬喬蓮精油，讓「璀璨鑽白濃縮精華」淨白的同時，還可享受來自香氛的舒緩療癒力。
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