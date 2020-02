蕾舒翠、綠藤生機 躍上2020紐約時裝周成驚喜亮點

MIT美妝保養品實力堅強,2020年紐約時裝周就驚見來自台灣的純淨保養品牌綠藤生機,以及精品面膜品牌蕾舒翠的美麗芳蹤。

繼去年倫敦時裝周之後,「綠藤生機」再次躍上世界舞台,今年綠藤生機接受時裝設計品牌「oqLiq」邀請,登上紐約時裝周舞台,亦被國際彩妝團隊譽為「2020年全球美妝趨勢的縮影」。

來自紐約的彩妝師 Irian Wood 表示,在彩妝師的職業生涯中,她不斷尋找成分安全、同時能保護肌膚,並且讓她的模特兒在彩妝上有最好表現的妝前保養品,而在今年的紐約時裝周,她幸運的遇到來自台灣的活萃修護精華露。

綠藤生機共同創辦人與產品負責人廖怡雯則表示,從保養品到時裝設計,綠藤及oqLiq以產品實踐對於永續、環保的嚮往,也讓全世界看見台灣品牌的創新及研發實力。

此外,近年來以精品面膜揚名海內外的霈方國際,2020年推出頂級新品L’HERBOFLORE 蕾舒翠「鑽彩保養組」,全新系列亦登上世界四大時裝周之一的紐約時裝周,不僅受邀為後台指定用品,更與台灣設計師品牌「JUST IN XX」合作推出聯名面膜,成為紐約時裝周秀場VIP限定伴手禮。