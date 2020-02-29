快訊

北海道通報第67例新冠肺炎確診 日本國內累計達223例

陸與WHO聯合報告：新冠肺炎患者糞便排毒獲證實

蕾舒翠、綠藤生機 躍上2020紐約時裝周成驚喜亮點

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
繼去年倫敦時裝周之後，「綠藤生機」再次躍上世界舞台，今年綠藤生機接受時裝設計品牌「oqLiq」邀請，登上紐約時裝周舞台。 圖／綠藤生機提供
繼去年倫敦時裝周之後，「綠藤生機」再次躍上世界舞台，今年綠藤生機接受時裝設計品牌「oqLiq」邀請，登上紐約時裝周舞台。 圖／綠藤生機提供

MIT美妝保養品實力堅強，2020年紐約時裝周就驚見來自台灣的純淨保養品牌綠藤生機，以及精品面膜品牌蕾舒翠的美麗芳蹤。

繼去年倫敦時裝周之後，「綠藤生機」再次躍上世界舞台，今年綠藤生機接受時裝設計品牌「oqLiq」邀請，登上紐約時裝周舞台，亦被國際彩妝團隊譽為「2020年全球美妝趨勢的縮影」。

來自紐約的彩妝師 Irian Wood 表示，在彩妝師的職業生涯中，她不斷尋找成分安全、同時能保護肌膚，並且讓她的模特兒在彩妝上有最好表現的妝前保養品，而在今年的紐約時裝周，她幸運的遇到來自台灣的活萃修護精華露。

綠藤生機共同創辦人與產品負責人廖怡雯則表示，從保養品到時裝設計，綠藤及oqLiq以產品實踐對於永續、環保的嚮往，也讓全世界看見台灣品牌的創新及研發實力。

此外，近年來以精品面膜揚名海內外的霈方國際，2020年推出頂級新品L’HERBOFLORE 蕾舒翠「鑽彩保養組」，全新系列亦登上世界四大時裝周之一的紐約時裝周，不僅受邀為後台指定用品，更與台灣設計師品牌「JUST IN XX」合作推出聯名面膜，成為紐約時裝周秀場VIP限定伴手禮。

L’HERBOFLORE 蕾舒翠X JUST IN XX跨界聯名款「鑽彩煥顏生物纖維面膜」，即日起開放預購，3月10日將於全台L’HERBOFLORE 蕾舒翠櫃點同步上市，而綠藤生機也特別推出「紐約時裝週指定保養組」。

L’HERBOFLORE 蕾舒翠「鑽彩保養組」，全新系列亦登上世界四大時裝周之一的紐約時裝周，不僅受邀為後台指定用品，更與台灣設計師品牌「JUST IN XX」合作推出聯名面膜，成為紐約時裝周秀場VIP限定伴手禮。 圖／蕾舒翠提供
L’HERBOFLORE 蕾舒翠「鑽彩保養組」，全新系列亦登上世界四大時裝周之一的紐約時裝周，不僅受邀為後台指定用品，更與台灣設計師品牌「JUST IN XX」合作推出聯名面膜，成為紐約時裝周秀場VIP限定伴手禮。 圖／蕾舒翠提供

紐約 時裝周 品牌

延伸閱讀

2020十大開架保濕面膜熱銷榜出爐！這些保濕效果最強最夠力，一敷完水感滑嫩，採買保養就看這一篇！

《三生三世枕上書》迪麗熱巴被陸網友讚：是和帝君的髮色比白嗎？「1天3片面膜+溫牛奶洗臉」保養菜單公開

宅在家做運動！台隆手創館「精選健身小物」限時特價229元

2020「櫻花季彩妝、保養品」粉嫩登場！9款應景美妝狂噴少女心

相關新聞

預約成為下一雙「神鞋」？朴敘俊搶先入手Travis Scott與Nike聯名鞋

誰會成為今年的「神鞋」？是嘻哈歌手Travis Scott與Nike聯名的Dunk SB Low鞋，還是Off-Whit...

GUCCI、Ferragamo 向經典致敬

時尚品牌Logo玩不膩，GUCCI近日推出全新Psychedelic系列，以黑色為基底搭配炫目的多彩印花與Logo，營造70年代的迷幻氛圍；Salvatore Ferragamo則是將Gancini Monogram系列融入新色彩，以繁複的標誌印花繼續向Ferragamo先生致敬。

受新冠肺炎影響 世界最大鐘表展Baselworld確定取消

在舊稱為日內瓦高級鐘表沙龍（SIHH）的「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders ）日前宣布，因為新冠肺炎的影響...

唇色飄仙氣！媚比琳、巴黎萊雅新唇彩「女神級色號」快包色入手

化妝包裡永遠少一支的唇彩，到了春季又可以理所當然地採購新貨，MAYBELLINE媚比琳、巴黎萊雅推出的新品再度美出新高度...

229壽星免費、牛丼29元！連假吃15間餐廳享優惠

近期許多餐飲業者紛紛推出一系列專屬優惠，盼能在一片疫情衝擊之下，能為民眾生活帶來另一種慰藉，更有業者推出228連假、開工...

迪士尼櫻花季台中站開跑 小鹿斑比、瑪麗貓打卡點必拍

迪士尼櫻花季期間限定店繼台北店及高雄店展開後，今天起至4月19日在台中廣三SOGO百貨一樓戶外廣場開幕，適逢228連假首...

在家的時間變多！居家微改造「DIY修繕、換季收納」正夯

近期為了防疫，許多人盡量減少出門頻率，加上正值換季時節，228連假宅經濟持續發酵，根據網購平台統計，因為待在家裡的時間變...

宅在家做運動！台隆手創館「精選健身小物」限時特價229元

受到新冠肺炎疫情影響，許多人的假期出遊計畫也取消或延期，盡量不出遠門在近處遊玩或待在家休息，而宅在家與戴口罩的關係，也延...

香色與工藝的品味聯集 寶鉑宣布結盟米其林指南

美味與品味，看起來很具像、但實際都是抽象的概念。美味包含了溫度、口感、食材、創意，而品味則結合了線條、成色、質地與光澤，...

新冠肺炎衝擊 「東京迪士尼」休園16天！

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，日本近期接連宣佈停止多項重大活動，並且全國中小學也自3月2日起停課。指標性的觀光景...

巴黎時裝周／剛並溫柔著 Chloé一展法式中性甜美

狹長略帶弧度的長型秀場上，五件法國藝術家Marion Verboom的鍍金雕塑裝置，撐起Chloé 2020秋冬系列的大...

將為不丹王太后設計服裝 方國強Khieng Atelier推春夏訂製服

欣逢品牌20周年，設計師方國強推出Khieng Atelier 2020春夏訂製服新作，以3月綻放的美人梅作為主角，創作...

熱門新聞

明起變天！兩波鋒面接力襲 北、東部雨一直下　

228首日塞整天！蘇花改破1.3萬輛次像過年 12小時才消化

林口長庚加強管控 明起一般病房「謝絕探訪」

家樂福「台糖75％防疫酒精」3月1日下午2點提前開賣

紅外線測溫儀比口罩搶更兇 一台50萬賣到大缺貨

不悶了！宜花東、墾丁湧客潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。