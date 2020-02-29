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預約成為下一雙「神鞋」？朴敘俊搶先入手Travis Scott與Nike聯名鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國男星朴敘俊搶先在個人社群平台上，曬出剛入手的Travis Scott與Nike聯名潮鞋。圖／摘自instagram
韓國男星朴敘俊搶先在個人社群平台上，曬出剛入手的Travis Scott與Nike聯名潮鞋。圖／摘自instagram

誰會成為今年的「神鞋」？是嘻哈歌手Travis Scott與Nike聯名的Dunk SB Low鞋，還是Off-White設計師Virgil Abloh操刀的Air Jordan 5籃球鞋？不管是哪一雙，目前的炒賣價都不斷的突破新高，連韓國男星朴敘俊也忍不住的入手其中一款。

饒舌歌手Travis Scott與Nike聯名的Dunk SB Low鞋，一上架就被秒殺。圖／摘自Travis Scott官網
饒舌歌手Travis Scott與Nike聯名的Dunk SB Low鞋，一上架就被秒殺。圖／摘自Travis Scott官網

Travis Scott與Nike聯名的Dunk SB Low鞋，配有特製款鞋盒。圖／摘自Travis Scott官網
Travis Scott與Nike聯名的Dunk SB Low鞋，配有特製款鞋盒。圖／摘自Travis Scott官網

知名的嘻哈歌手Travis Scott先前曾推出一款帶有Nike反向Logo的Air Jordan 1鞋，被潮流迷暱稱為「倒鉤鞋」，就創造了討論話題，而且在拍賣市場更是直接從約25,000元起標。今年，Travis Scott再次與Nike聯手，打造了全新Dunk SB Low鞋，更是讓粉絲引頸期盼的熱門款式。聯名的Dunk SB Low的鞋面以深藍色、米色、淺棕色混合，並加入招牌的變形蟲圖樣，鞋帶使用類似麻繩材質製成，而Nike的標誌更以黑、粉紅來呈現。由於太有話題，讓愛鞋成癡的朴敘俊也搶先入手一雙，目前這一款鞋在官網已經銷售一空，訂價150美元（約4,500元），不過市場的炒賣價，已經來到約1,500美元之譜。

另外一雙「神鞋」的熱門候選，則是有著設計師Virgil Abloh加持的Air Jordan 5籃球鞋，先不說喬丹鞋本就是許多球鞋玩家歷久不衰的標的物，光是之前Off-White與Nike合作的鞋款，有多雙都是當年的話題人氣款。而為慶祝NBA美國職籃明星賽而生的全新Air Jordan 5，再度利用了Virgil Abloh喜愛的半透明物料結合經典「Black Metallic」配色來製成鞋身，還增加了反光材質增加細節。日前才剛開賣，訂價7,200元，但仍舊在拍賣市場被炒翻天，最高來到約35,000元，差了將近5倍。

Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook
Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook

Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook
Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook

Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook
Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook

Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook
Off-White與Jordan Brand合作Air Jordan 5 鞋款，具有極高人氣。圖／摘自Juice Taipei facebook

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