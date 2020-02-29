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韓國女神李聖經的新肌密 「妝前精華」四妙用快筆記

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
妝前精華不僅是底妝的好閨蜜，還有四大妙用，而這也是韓國新生代女神李聖經歐膩展現白裡透紅好膚質的新肌密。 圖／LANEIGE提供
妝前精華不僅是底妝的好閨蜜，還有四大妙用，而這也是韓國新生代女神李聖經歐膩展現白裡透紅好膚質的新肌密。 圖／LANEIGE提供

「妝前精華」不只是妝前精華，韓國女生正瘋迷「小粉紅精華」，訴求能同時達到保濕、光透、服貼、持久、防禦等作用，且妝前精華不僅是底妝的好閨蜜，還有四大妙用，而這也是韓國新生代女神李聖經歐膩展現白裡透紅好膚質的新肌密。

LANEIGE蘭芝指出，「妝前精華」的第一妙用是在擦完保養品及防曬後，取1~2滴使用塗抹於全臉，也可在眼周、鼻翼、唇周容易乾燥的部位加強使用，以提升底妝的持久及服貼性。

若想要加強肌膚的水潤光感，則可以在妝前精華在臉上還處於微濕狀態時，直接擦上粉底液，這會讓光澤感更明顯，是第二妙用。

至於第三妙用則是可採用2:1的比例混合粉底與妝前精華，不僅可呈現近年流行的粉霧妝感，也能提升霧感粉底液的保濕效果。

「妝前精華」還有第四妙用，除了底妝外，妝前精華也可與質地較乾的防曬霜混合使用，可讓防曬霜更容易塗抹開。

LANEIGE蘭芝2020年春天推出「粉潤光感持妝精華」，訴求「粉紅泡泡」包裹著鑽石粉末，透過鑽石的光源漫射原理，當抹上精華時，肌膚彷彿由內而外透出光采，散發粉紅鑽石光。且還添加有橄欖油萃取、維生素E等修護成分，可幫助肌膚油水平衡。

值得一提的是，LANEIGE蘭芝「粉潤光感持妝精華」還特別選用保濕凝露質地，不論後續疊擦或用來混搭產品，都能維持清爽感。

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