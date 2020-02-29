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方國強用「蕾絲」作畫 圈粉名媛、女星、不丹王太后

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
「粉色蕾絲單肩裙」柔軟而精緻的手工蕾絲令人讚嘆，古老的蕾絲工藝將美與智慧凝結在時光中，連製作過程也充滿美感。 圖／Khieng Atelier提供
「粉色蕾絲單肩裙」柔軟而精緻的手工蕾絲令人讚嘆，古老的蕾絲工藝將美與智慧凝結在時光中，連製作過程也充滿美感。 圖／Khieng Atelier提供

擅長以「蕾絲」作畫的高級訂製服設計師方國強，近日發表其服裝品牌Khieng Atelier的「2020 春‧高訂」。此次，方國強特別以讚嘆梅中稀有品種的美人梅為題，融入東方水墨漸層手繪美人梅嬌豔花朵，並採用獨特印度絲繡及鉤針繡法勾勒傲昂梅枝疏影，彷入畫中，推出春季特別款中國風小禮服，令人再次驚豔。

今年亦是Khieng Atelier品牌成立20周年，預計9月將有難得的品牌展覽外，設計師方國強為不丹王室的王太后雅熙．多傑．旺姆．旺楚克（Ashi Dorji Wangmo Wangchuck）量身打造的高級訂製禮服，也將在5月女兒的大婚上亮相。

此外，像是孫芸芸、林志玲、小S、張鈞甯、安心亞…等名媛女星，也都是Khieng Atelier高訂的愛好者。

本季Khieng Atelier 方國強工作室推出兩款風格迥異的手工蕾絲訂製服，運用華麗與柔美兼具的手工蕾絲製作，精緻的鏤空花紋，讓空氣中盪漾著浪漫光暈。

其中，「藍色蕾絲上衣」整件由手工蕾絲製成，運用工藝繁複且工序製程緩慢的手工蕾絲，先將精選蕾絲剪成單朵花型，再依照設計師手稿構圖重新排版後，堆疊製造立體及層次感，領口採用典雅的中式旗袍立領，高貴大氣中隱約的性感，下緣則依蕾絲花型走向剪裁，順勢融入一個自然靈動的巧思, 體現品牌獨一無二的專屬設計。

另一件，「粉色蕾絲單肩裙」柔軟而精緻的手工蕾絲令人讚嘆，古老的蕾絲工藝將美與智慧凝結在時光中，連製作過程也充滿美感，設計師靈活的指尖輕柔，如芭蕾般優雅輕盈的進行蕾絲剪裁。裙身前後以手工抓摺打造立體造型，並以蕾絲層層堆疊，左手邊蕾絲水袖為獨特造型，精選具有自然漸層效果的下擺布料，打造如夢似幻的粉色霓裳。

還有一款「雙色小禮服」，採用立體剪裁，通過上下斜對角二個方向的形狀和材質，增加視覺延伸效果，帶來無限的想像空間；挑選光滑且帶有反光視覺效果的布料，呈現出一種豪無邊際的infinity感，而雙色織紗布料則體現出層次感，將光與影的交叉，呈現在剪裁和設計上。

2020春季方國強特別以讚嘆梅中稀有品種的美人梅為題，融入東方水墨漸層手繪美人梅嬌豔花朵，並採用獨特印度絲繡及鉤針繡法勾勒傲昂梅枝疏影，彷入畫中，推出特別款中國風小禮服。 圖／Khieng Atelier提供
2020春季方國強特別以讚嘆梅中稀有品種的美人梅為題，融入東方水墨漸層手繪美人梅嬌豔花朵，並採用獨特印度絲繡及鉤針繡法勾勒傲昂梅枝疏影，彷入畫中，推出特別款中國風小禮服。 圖／Khieng Atelier提供
「藍色蕾絲上衣」整件由手工蕾絲製成，運用工藝繁複且工序製程緩慢的手工蕾絲。 圖／Khieng Atelier提供
「藍色蕾絲上衣」整件由手工蕾絲製成，運用工藝繁複且工序製程緩慢的手工蕾絲。 圖／Khieng Atelier提供
「雙色小禮服」採用立體剪裁，通過上下斜對角二個方向的形狀和材質，增加視覺延伸效果，帶來無限的想像空間。 圖／Khieng Atelier提供
「雙色小禮服」採用立體剪裁，通過上下斜對角二個方向的形狀和材質，增加視覺延伸效果，帶來無限的想像空間。 圖／Khieng Atelier提供

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